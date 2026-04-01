ชาวบ้านร้อง แก๊งโจรเสื้อกั๊ก ลักตัดสายไฟ ทำเดือดร้อน แจ้งหน่วยงานรัฐยังเฉย

ชุมพร - แก๊งโจรเสื้อกั๊กอาละวาด 2 จังหวัด ตระเวนตัดสายไฟบนสะพานข้ามทางรถไฟรางคู่ ชุมพร-ประจวบคีรีขันธ์ ทำชาวบ้าน นักท่องเที่ยวเดือดร้อนทั่วหน้า โวยหน่วยงานปัดความรับผิดชอบอ้างความผิดอยู่ที่โจรไม่ใช่การรถไฟ
ผู้นำท้องที่และชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสะพลีกว่า 100 คน ร้องสื่อมวลชนพร้อมกับนำลงพื้นที่บริเวณสะพานข้ามทางรถไฟ ซึ่งเป็นจุดคาบเกี่ยวกันสองพื้นที่ระหว่าง หมู่ที่ 7 และหมู่ 10 ตำบลสะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยสะพานดังกล่าวเป็นรูปตัวเอสข้ามทางรถไฟรางคู่ เชื่อต่อกับถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3180 เป็นถนนสายหลักแยกจากถนนเพชรเกษมบริเวณสี่แยกไปแดงท่าแซะ อ.ท่าแซะ ไปยังหาดทุ่งวัวแล่น ตำบลสะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร ซึ่งเป็นแหล่งเที่ยวชื่อดังของจังหวัด
โดยมีขอบปูนราวสะพานและการ์ดเลนยื่นลงมาจนถึงจุดทางขึ้น-ลง ซึ่งเป็นเบี่ยงกลับรถใต้สะพาน จากการตรวจสอบตามจุดต่าง ๆพบว่าที่บริเวณใต้คานสะพาน และบนสะพานที่เป็นขอบปูนราวสะพานข้ามทางรถไฟรางคู่มีความยาวประมาณ 700 เมตร สายไฟทั้งสองฝากสะพานได้ถูกคนร้ายลักตัดไปจนเกลี้ยง และที่ใต้สะพานบางจุดคนร้ายยังลักเอาท่อเหล็กที่เก็บสายไฟไปด้วย
นอกจากนั้นบริเวณจุดตู้จ่ายกระแสไฟคนร้ายก็ลักตัดสายไฟไปด้วยเช่นกัน ทำให้ยามค่ำคืนไฟฟ้าส่องสว่างที่อยู่ยอดเสาเหล็กจำนวนกว่า 30 ต้น บนสะพานมืดสนิท ส่งผลให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
นายสิทธิรักษ์ คล้ายอักษร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 นายสานิตย์ จันทรวิเชียร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ตำบลสะพลี ร่วมกันกล่าวว่าที่ชาวบ้านมารวมตัวกันไม่ได้มาประท้วง แต่มาเพื่อแสดงออกถึงความเดือดร้อนมานานนับปีแล้ว เพราะสะพานข้ามทางรถไฟแห่งนี้ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างกลางคืนจะมืดสนิท เนื่องจากถูกคนร้ายมาลักตัดสายไปทั้งหมด อีกทั้งสะพานแห่งนี้อยู่ใกล้โรงเรียนบ้านสะพลีมีทั้งครูและนักเรียน จึงทำให้เดือดร้อนกันทั้งหมด เพราะต้องใช้สัญจรไปมาในยามค่ำคืน ซึ่งเป็นถนนสายหลักไปยังถนนใหญ่เพชรเกษมและไปแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลหาดทุ่งวัวแล่น
ปัญหานี้ได้นำเข้าไปพูดในที่ประชุมอำเภอ 2- 3 ครั้งแล้ว ถึงหน่วยงานเกี่ยวข้องแต่ก็ยังไม่มีการแก้ไข ซึ่งที่ผ่านมาได้มีหน่วยงาน กอ.รมน.ลงมาดูและบอกว่าจะติดตามเรื่องนี้ให้แต่ก็เงียบหายไป ซึ่งอีกไม่กี่วันนี้ก็จะถึงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย อาจจะทำให้เกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยว
ผู้นำชาวบ้านทั้งสองคนกล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาได้ประสานไปยังแขวงทางหลวงชนบนซึ่งเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าทางการรถไฟยังไม่ได้ถ่ายโอนหรือส่งมอบให้กับหน่วยงานในพื้นที่ จึงยังไม่สามารถดำเนินการใด ๆได้ ในส่วนของการรถไฟพวกตนก็ได้ประสานไปแล้ว โดยเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ใช่ความผิดของรถไฟแต่เป็นความผิดของโจรที่มาลักตัดสายไฟไป พวกตนก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครได้อีกแล้ว จึงต้องพึ่งสื่อมวลชนเพื่อสะท้อนฝากบอกไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ให้ช่วยเร่งรัดหน่วยงานเกี่ยวข้องลงมาแก้ไขด้วย
ด้าน นายชำนิ ทนโกจารย์ ชาวบ้านในพื้นที่กล่าวว่า การที่ชาวบ้านมาราวมตัวกันในครั้งนี้เพราะสะพานข้ามทางรถไฟรางคู่ได้สร้างมา 2-3 ปีแล้ว แต่ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างไม่มีจึงทำให้การสัญจรไปมาเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งแล้ว ที่ผ่านมาได้ร้องเรียนไปทางองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการใด ๆได้
นายชำนิ กล่าวต่อว่าการสร้างสะพานข้ามทางรถไฟลักษณะนี้ตนได้ตรวจสอบในพื้นที่ของตำบลสะพลีแล้ว พบว่ายังมี อีก 2-3 แห่ง ที่มีปัญหาถูกลักตัดสายเหมือนกันมีทั้งที่หนองเนียนและทางไปเขาหลาดจึงต้องร้องเรียนสื่อให้ช่วยสะท้อนความเดือดร้อนไปถึงผู้เกี่ยวข้องด้วย
ขณะที่ นายอนุรักษ์ ลือชัย นายก อบต.สะพลี กล่าวว่ากรณีไฟส่องสว่างบนสะพานข้ามทางรถไฟรางคู่นั้น เป็นเพราะได้มีคนร้ายมาลักขโมยตัดสายไฟและแผงวงจรควบคุมไปทั้งหมด ซึ่งที่ผ่านมาตนก็ได้ลงพื้นที่ไปสอบถามชาวบ้านใกล้เคียงก็ทราบว่าได้มีคนใส่เสื้อกั๊กแบบเจ้าหน้าที่การรถไฟและผู้รับเหมา เข้ามารื้อลักษณะเหมือนการทำงานชาวบ้านจึงไม่สนใจ และมารู้ว่าเป็นคนร้ายแก๊งคนลักสายไปก็ตอนที่ไฟฟ้าสองสว่างไม่ติดแล้ว
นายอนุรักษ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาตนได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านหลายครั้งแล้วแต่ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการใด ๆได้ แต่ในฐานะหน่วยงานราชการในท้องที่ ก็ได้ดำเนินการประสานไปยังผู้รับจ้างก่อสร้างซึ่งก็ได้คำตอบมาว่าจะไปหารือกับบอร์ดการรถไฟก่อนและขอเวลาประมาณ 1 เดือน จนถึงขณะนี้ผ่านไปเป็นปีแล้วก็เงียบหาย กระทั่งวันนี้ตนได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านว่ามีประชาชนมารวมตัวกันแสดงออกถึงความเดือดร้อนผ่านผู้สื่อข่าวจึงลงไปดูในพื้นที่ดังกล่าว
นายอนุรักษ์ กล่าวว่าปัญหานี้ทราบว่า เกิดขึ้นในหลายพื้นที่มีตั้งแต่อำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ลงมาจนถึงจังหวัดชุมพร ซึ่งจุดอื่น ๆไม่ค่อยมีปัญหามาก แต่สะพานที่ชาวบ้านมารวมตัวกันครั้งมีปัญหามาก เพราะเป็นเส้นทางที่มีนักท่องเที่ยวใช้สัญจรจำนวนมากเพื่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวหาดทุ่งวัวแล่น ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวเคยชนหัวสะพานมาแล้วเพราะกลางคืนจะมืดมากมองไม่เห็น
เนื่องจากทางขึ้นและลงสะพานจะมีทางแยกทางร่วม ซึ่งจะมีราวเหล็กโพล่ยื่นลงมากั้นบริเวณทางขึ้นทางลง และทางเบี่ยงกลับรถใต้สะพาน จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ตนได้แก้ปัญหาโดยการประสานขอความอนุเคราะห์ผู้รับจ้างในพื้นที่ให้นำแผงสัญญาณไฟกระพริบแบบโซลาเซลล์มาติดตั้งเพื่อป้องกันอันตรายไว้ก่อน จนกว่าหน่วยงานเกี่ยวข้องจะมาติดตั้งไฟส่องสว่าง.
