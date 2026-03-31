นายก อบจ.สงขลาและคณะร่วมงานสัปดาห์วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2569

นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวพบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในงานสัปดาห์วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2569 ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่
ณ โรงยิมเนเซียม สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วย นายจำลอง แก้วพิทยานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา นางสาวนงเยาว์ สุวรรณทวี ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอเมืองสงขลา ตลอดจนเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน โดยมี อสม. และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า 1,300 คน
ภายในงานเน้นการรวมพลังสร้างความสามัคคี พร้อมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก อาทิ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. 1น. การป้องกันโรคติดต่อ โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก รวมถึงการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายภาคประชาชนและบุคลากรสาธารณสุข
บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก เริ่มตั้งแต่ขบวนพาเหรดจากหน้ากำแพงเมืองเก่าเข้าสู่สนามแข่งขัน การแสดงออกกำลังกายจาก อสม. ตำบลพะวง และการมอบรางวัลขบวนพาเหรดสร้างสรรค์และรางวัลแฟนซี ก่อนปิดท้ายด้วยการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์หลากหลายประเภท แบ่งตามตำบล เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคี พร้อมมอบรางวัลแก่ทีมที่ทำผลงานดีเด่นและขวัญใจกองเชียร์