ไม่ธรรมดา “นายกเสือ” อบต.ท่าเคย นำทีมผู้บริหารนั่งช้าง 9 เชือก พร้อมขบวนนางรำกลองยาว 300 คน เข้าสภา

สุราษฎร์ธานี - “นายกเสือ ผ้าขาวม้าแดง” นายก อบต.ท่าเคย จ.สุราษฎร์ธานี สุดปังได้รับเลือกสมัยที่ 2 นำทีมผู้บริหารนั่งช้าง 9 เชือก พร้อมขบวนกลองยาวนางรำกว่า 300 คน เดินเข้าสภา ขณะที่ชาวบ้านร่วมยินดีคับคั่ง เผยทำตามที่ชาวบ้านบนไว้
เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (31 มี.ค.) ที่วัดนันธาราม ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี นายฉัตรชัย โรยทองคำ อายุ 46 ปี หรือ เจ้าเสือ ผ้าขาวม้าแดง นายก อบต.ท่าเคย นำทีมผู้บริหารขี่ช้างจำนวน 9 เชือก ประกอบด้วย ช้างพลายบัวงาม และ ช้างพลายบุญมี ช้างพลายต้นน้ำ พร้อมด้วยคณะกลองยาว นางรำสาวสวยและกองเชียร์ กว่า 300 คน ได้จัดขบวนเดินแห่ไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย ที่อยู่ห่างไปประมาณ 2 กิโลเมตร เมตร เมื่อขบวนเดินทางมาถึงบริเวณวงเวียนทางขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟ
นายกเสือ นั่งหลังช้างวน 3 รอบเพื่อเป็นการแก้บน จากนั้นได้เดินทางมุ่งหน้าไปยังสำนักงาน อบต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อแถลงนโยบายต่อสภาฯ
นายฉัตรชัย โรยทองคำ หรือ นายกเสือ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้บนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ว่าถ้าตนได้รับการเลือกตั้งเป็นนายก อบต. เข้ามาในสมัยที่ 2 จะต้องนั่งหลังช้างจำนวน 9 เชือก เข้าสภาฯ
โดยช้างทั้งหมดชาวบ้าน-พ่อยก-แม่ยก ได้ร่วมกันสนับสนุน เพื่อแก้บนตามที่บนบานไว้ จึงต้องขี่ช้างเข้าสภาฯ และกล่าวขอบคุณชาวบ้านมาแสดงความยินดีจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตามตน ยืนยันว่าจะทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจพัฒนา ต.ท่าเคย ให้เจริญก้าวหน้าสานต่อตามแผนงานที่วางไว้ใน 4 ปีที่ผ่านอย่างเต็มกำลังความสามารถ