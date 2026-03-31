คนร้ายลอบวางระเบิดรถ สภ.ระแงะขณะเดินทาง รองสารวัตรสืบสวน-ตำรวจเจ็บรวม 5 นาย

นราธิวาส - คนร้ายลอบวางระเบิดรถตำรวจ สภ.ระแงะ ขณะกลับจากไปตรวจสอบเหตุลักทรัพย์ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ รถคันแรกรอด โดนคันที่สอง รองสารวัตรสอบสวนและตำรวจรวม 5 นายได้รับบาดเจ็บ ชาวบ้านขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังตกใจทิ้งรถวิ่งหนี
วันนี้ (31 มี.ค.) เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.ศุภชัช ณ พัทลุง ผกก.สภ.ระแงะ จ.นราธิวาส รับแจ้งมีเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์ของ สภ.ระแงะ ซึ่ง ร.ต.ท.จักรกฤษณ์ จันทร์ฉาย รองสารวัตรสอบสวน และเจ้าหน้าที่รวม 5 นาย นั่งโดยสารรถยนต์กลับจากตรวจที่เกิดเหตุคดีลักทรัพย์บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้าน เหตุเกิดบนถนนสายดุซงญอ-บองอ ช่วงบริเวณบ้านเมาะสะวา ม.4 ต.บองอ ทำให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บ 5 นาย จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
หลังรับแจ้ง พล.ต.ต.ประยงค์ โคตรสาขา ผบก.ภ.จว.นราธิวาส พร้อมด้วยนายธีรศักดิ์ สังขโชติ นายอำเภอระแงะ พ.อ.สุรศักดิ์ พึ่งแย้ม ผบ.ฉก.ทพ.45 เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด นปพ.กองกำกับการตำรวจภูธร จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่ชุดสุนัขสงครามดมกลิ่น รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่ง เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
จากการเข้าตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบที่บริเวณผิวการจราจรกลางถนนมีหลุดระเบิดลึก 1 เมตร กว้าง 1.50 เมตร และมีซากเศษชิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่องที่คนร้ายประกอบใส่ไว้ในภาชนะถังแก๊สหุงต้มหนัก 25 ก.ก. จุดชนวนด้วยแบตเตอรี่ที่ลากสายไฟฟ้ายาวเข้าไปในป่า 50 เมตรตกกระจายเกลื่อนพื้นถนนและพงหญ้ารกทึบริมทาง และมีซากเศษชิ้นส่วนของรถยนต์กระบะจำนวนหนึ่งตกอยู่เช่นกัน
ห่างจากหลุมระเบิดประมาณ 25 เมตร เจ้าหน้าที่พบรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุสี่ประตู ทะเบียนตราโล่ 80054 ของ สภ.ระแงะ ตกอยู่ข้างทางได้รับความเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อนตำรวจได้นำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลระแงะ ทราบชื่อ คือ 1.ร.ต.ท.จักรกฤษณ์ จันทร์ฉาย อายุ 30 ปี รองสารวัตรสอบสวน ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะและข้อศอกซ้าย 2.ส.ต.อ. ซันซูรี ยะโก๊ะ อายุ 31 ปี ผบ.หมู่งานสืบสวน ได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้า 3.ส.ต.ท. นพพร ทิตพุฒ อายุ 33 ปี ผบ.หมู่งานสืบสวน มีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อ 4.ส.ต.ต. อรรจธร แสงจันทร์ อายุ 23 ปี ผบ.หมู่งานสืบสวน ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะ แขนซ้ายและหน้าแข้งขวา และ 5.ส.ต.ต.ศุภกร สุวรรณอำภา อายุ 22 ปี ผบ.หมู่งานสืบสวน ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะและเแขนขวา เมื่อแพทย์ทำการปฐมพยาบาลในเบื้องต้น ได้ส่งตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ ร.ต.ท.จักรกฤษณ์ จันทร์ฉาย รองสารวัตรสอบสวน ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน จำนวน 9 นาย นั่งโดยสารรถยนต์กระบะของ สภ.ระแงะไปตรวจสอบเหตุลักทรัพย์ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่บ้านเกิดเหตุ ที่ชาวบ้านมาแจ้งความในช่วงเช้าวันนี้ เมื่อแล้วเสร็จเจ้าหน้าที่ได้แยกย้ายกันนั่งโดยสารรถยนต์กระบะ 2 คัน คันที่ 1 มีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดงานสืบสวน 4 นาย นั่งโดยสาร คันที่ 2 มี ร.ต.ท.จักรกฤษณ์และผู้ได้รับบาดเจ็บนั่งโดยสารรถยนต์ขับตามไล่หลังกันมาเพื่อกลับที่ตั้ง สภ.ระแงะ โดยมีชาวบ้านได้ขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังมาด้วย
เมื่อถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นช่วงถนนทางโค้งมีป่ารกทึบ 2 ข้างทาง คนร้ายที่แฝงตัวอยู่ในป่ารกทึบริมทางได้จุดชนวนระเบิดที่ลอบนำไปฝังไว้ใต้ผิวถนน เป็นเหตุให้รถยนต์คันที่ 2 ที่ ร.ต.ท.จักรกฤษณ์และพวกนั่งโดยสารมาเสียหลักตกไหล่ทางห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 25 เมตร และทั้งหมดได้รับบาดเจ็บจากการกระแทกกับรถยนต์กระบะดังกล่าว ส่วนชาวบ้านที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังมาตกใจและได้ทิ้งรถจักรยานยนต์แล้ววิ่งหลบหนีไป โดยไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
สาเหตุเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่คาดเป็นฝีมือของสมาชิกแนวร่วมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง เพื่อสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ โดยครั้งนี้ลอบสังหารวางระเบิดสังหารเจ้าหน้าที่
