หนุ่มทะเลาะกับเมีย ชักปืนจ่อหัวตัวเอง เมียแย่งปืนลั่นใส่เบ้าตาบาดเจ็บสาหัส

สุราษฎร์ธานี - หนุ่มกระบี่ ทะเลาะเมีย ที่กำลังท้อง 4 เดือน ชักปืนจ่อหัวตัวเอง เมียแย่งปืน ลั่นใส่เบ้าตาเมียเจ็บสาหัส ส่วนผัวหลังเกิดเหตุหลบหนี ล่าสุดตำรวจสืบสวนติดตามจับกุมตัวไว้ได้ รับสารภาพเมียเป็นคนขี้หึง ก่อนทะเลาะกันจนปืนลั่น
เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ ( 31 มีนาคม 2569 ) ร.ต.ท.ศุภกิจ จันทร์เมือง รอง สว.สอบสวน สภ.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับแจ้งจากศูนย์วทยุ สภ.บ่อผุด ว่า เกิดเหตุยิงกันภายในซอย ตรงข้ามห้างโลตัสเฉวง จึงได้รายงานให้ พ.ต.อ.กัณต์ชวิศ โพธิ์ประสิทธิ์. ผกก.สภ.บ่อผุด แล้วเดินทางไปตรวจสอบ พร้องด้วย พ.ต.ท.อนุมัติ รื่นพานิช รอง.ผกก.สส.และกำลังตำรวจชุดสืบสวน ในที่เกิดเหตุ เป็นบ้านชั้นเดียว เลขที่ 25/263 หมู่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสุมย บ้านอยู่ระหว่างกำลังก่อสร้าง
เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงทราบว่า คนเจ็บได้มีพลเมืองดีนำส่ง โรงพยาบาลเกาะสมุย ไปแล้ว ทราบชื่อ น.ส.พัตรา 31 ปี ชาวกรุงเทพ มีบาดเเผลฉกรรจ์ ถูกยิงเข้าเบ้าตา อาการสาหัส ส่วนคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นสามีคนเจ็บ ชื่อนายวิสูตร หรือเเบ็งค์ อายุ 31 ปี ภูมิลำเนา จ.กระบี่ หลังก่อเหตุ ได้หลบหนีไปแล้ว
เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบภายในห้องนอนที่เกิดเหตุ พบคราบเลือดบนที่นอนจำนวนมาก และทำการเก็บหลักฐานต่างๆ พร้อมประสาน ตำรวจชุดสืบสวน ติดตามจับกุมตัวนายวิสูตร ผู้ก่อเหตุ โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่ว สามารถจับกุมตัวไว้ได้ ใกล้ๆที่เกิดเหตุ พร้อมอาวุธปืนพกสั้นขนาด .357 และ กระสุนในลูกโม่จำนวน 6 นัด ยิงไปแล้ว 1 นัด พร้อมควบคุมตัวไปทำการสอบปากคำที่ ห้องสืบสวน สภ.บ่อผุด
ในเบื้องต้นจากการสอบปากคำ นายวิสูตร หรือแบ็งค์ ผู้ก่อเหตุ ให้การรับสารภาพว่า อยู่กินกับ น.ส.สุพัตรา จนเมียตั้งท้อง 4 เดือน เป็นลูกคนแรก ก่อนเกิดเหตุ ตนได้ขับรถจักรยานยนต์เข้าบ้าน และ ได้ทะเลาะกับภรรยา โดยภรรยาหึงหวงว่า ตนไปนอนกับใครมา และทะเลาะกันอย่างรุนแรง ตนเลยชักอาวุธปืนที่พกติดตัว ยกขึ้นจ่อศีรษะ พร้อมขู่ภรรยาว่า รำคาญ ถ้างั้นตนจะยิงตัวตายให้มันพ้นๆไป
แต่ระหว่างที่ตนชักปืนขึ้นมา ภรรยา ได้แย่งอาวุธปืน และปืนเกิดลั่นขึ้นมา 1 นัด กระสุนเข้าที่ใบหน้า บริเวณเบ้าตา จนล้มฟุบหมดสติ ด้วยความตกใจ ตนจึงได้หลบหนี ออกจากบ้าน จนเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับได้ดังกล่าว ซึ่งตอนนี้ตนยินดีรับโทษตามกฎหมายทุกอย่าง และตนไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเรื่องแบบนี้ ตนเสียใจ ขอให้ภรรยา และลูกในท้องปลอดภัย นายวิสูตร ผู้ต้องหา กล่าว
แต่อย่างไรก็ตาม ตำรวจสืบสวน ได้ทำการตรวจเก็บคราบเขม่าดินปืน ที่มือผู้ต้องหา ไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแจ้ง ข้อกล่าวหา พยายามฆ่าผู้อื่น และครอบครองอาวุธปืนเถื่อนโดยไม่ได้รับอนุญาต ดำเนินคดีต่อไป