จนท.ระดมกำลังติดตามช้างป่าพลัดถิ่นที่สุไหงปาดี พบบาดแผลคล้ายถูกยิง

นราธิวาส - ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งติดตามเหตุพบช้างป่าในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี ระดมเจ้าหน้าที่นำโดรนขึ้นบินติดตามพิกัดเพื่อผลักดันกลับสู้ถิ่นเดิม พบมีบาดแผลคล้ายถูกยิงเตรียมนำทีมสัตวแพทย์เข้าประเมินอาการ 1 เม.ย.นี้
วันนี้ (31 มี.ค.) นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด กรณีพบช้างป่าออกนอกพื้นที่เข้ามาในเขตอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 29 มี.ค.69 ท่ามกลางความกังวลด้านความปลอดภัยของประชาชน รวมถึงสวัสดิภาพของช้างป่าตัวดังกล่าว
ทั้งนี้จากเหตุดังกล่าว นายวิรุต ตรียวง นายอำเภอสุไหงปาดี ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางรับมือร่วมกัน เบื้องต้นที่ประชุมมีมติจัดตั้งชุดเฉพาะกิจเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า พร้อมนำโดรนขึ้นบินค้นหาพิกัดและติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายผลักดันช้างป่ากลับเข้าสู่เส้นทางเดิมที่ออกมา อีกทั้งจากการประเมินในระยะใกล้พบว่า ช้างป่าตัวดังกล่าวมีพฤติกรรมแตกต่างจากช้างป่าทั่วไป ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องตรึงกำลังปิดกั้นเส้นทางเพิ่มเติม เพื่อป้องกันไม่ให้ช้างเคลื่อนออกนอกแนวพื้นที่ไปมากกว่านี้
ด้านนายทิพยรัตน์ ทัยศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี ระบุว่า พบช้างป่าตัวดังกล่าวอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ที่ขาขวาอาจมีกระสุนฝังอยู่ ขณะที่บาดแผลบริเวณใบหูก็มีลักษณะคล้ายรอยถูกยิงเช่นกัน จึงคาดว่าช้างอาจถูกทำร้ายมาก่อนที่จะเดินออกจากถิ่นอาศัย โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ได้ช่วยกันตรึงพื้นที่ไว้ พร้อมนำอาหารไปดูแลช้างเบื้องต้น และแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
อย่างไรก็ตามในวันที่ 1 เมษายน 2569 ทีมสัตวแพทย์จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 นครศรีธรรมราช และ สำนักบริหารพื้นที่อยุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี จะลงพื้นที่ประเมินอาการอย่างละเอียด และพิจารณาให้ยาซึมเพื่อเข้ารักษาบาดแผลต่อไป