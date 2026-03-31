ร้อง สว.สายสื่อขอให้รัฐบาลใหม่แก้กฎหมายที่ดินช่วยคนจนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเก็บภาษีที่ดินว่างเปล่าแบบก้าวกระโดด

วันนี้ (31 มี.ค.) ที่สำนักงานติดต่อประสานงานวุฒิสมาชิก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายวิทยา ลิ่ม ตัวแทนของประชาชน จ.สงขลา ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเก็บภาษีที่ดินที่รกร้าง หรือไม่ได้ทำประโยชน์แบบก้าวกระโดดของปกครองท้องถิ่น เทศบาล และ อบต. ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล ส.ว.สายสื่อมวลชน เพื่อขอให้รัฐบาลใหม่แก้กฎหมายที่ดินเพื่อช่วยคนจน ที่ได้รับความเดือดร้อนกับการเก็บภาษีที่ดิน ว่างเปล่า แบบก้าวกระโดด
นายวิทยา กล่าวว่า กฎหมายการเก็บภาษีที่ดินแบบก้าวกระโดดสำหรับที่ดินที่ไม่มีการทำประโยชน์เป็นเรื่องที่ดี ในการใช้บังคับกับเศรษฐีที่มีที่ดิน แต่ไม่ได้ทำประโยชน์ แต่ กฎหมายฉบับนี้ ไม่ได้ยกเว้นที่ดินของคนจน ที่เป็นที่ดิน 20-100 ตารางวา ที่ซื้อเพื่อสร้างบ้าน แต่ยังไม่มีเงินในการก่อสร้าง และบางรายยังอยู่ระหว่างการผ่อนกับสถาบันการเงิน ไม่ได้ซื้อเพื่อธุรกิจการค้าหรือเก็งกำไรเหมือนที่ดินของคนมีเงิน หรือผู้ที่ทำธุรกิจจัดสรรที่ดิน หรือบ้านจัดสรร ซึ่งคนจนกลุ่มนี้มีเป็นจำนวนมาก ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการต้องจ่ายภาษีในราคาแพง และหากจ่ายไม่ได้ที่ดินต้องถูกยึด ทำให้เจ้าของที่ดินที่จ่ายภาษีไม่ได้ และไม่สามารถปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินดังกล่าว ต้องขายที่ดินก่อนที่จะถูกยึด
นายวิทยา กล่าวว่า เมื่อก่อนกฎหมายอนุญาตให้ปลูกกล้วย ปลูกอ้อย ปลูกพื้นล้มลุก ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว ในที่ดินที่ว่างเปล่าได้ เพื่อไม่ต้องจ่ายภาษีก้าวกระโดด แต่วันนี้ กฎหมายไม่ให้ปลูกพืชล้มลุก แต่ให้ปลูกไม้ยืนต้น ซึ่งในการปลูกต้องมีระบบน้ำในการบำรุงรักษา ซึ่งคนจน ที่มีที่ดินเพียง 20 -40 ตารางวา ซึ่งซื้อไว้เพื่อปลูกบ้าน ยิ่งหมดปัญหาในการลงทุน จึงขอวอนให้ รัฐบาลใหม่เข้าใจหัวอกของคนจน ที่มีที่ดินแค่ 20-40 ตารางวา เพื่อใช้ปลูกบ้าน แต่ยังไม่มีเงินทุนในการปลูกบ้าน และจำนวนมากยังผ่อนกับสถาบันการเงินอยู่ ขอให้รัฐบาลมีมติยกเว้นการเก็บภาษีก้าวกระโดดกับคนจนด้วย หากไม่มีการยกเว้นภาษีให้คนจน อาจจะต้องขายที่ โอกาสที่จะได้สร้างบ้านในที่ดินของตนเองก็จะไม่มี
ด้านนายไชยยงค์ กล่าวว่า กฎหมายการเก็บภาษีที่ดินที่ไม่ได้ทำประโยชน์แบบก้าวกระโดด เป็นการที่รัฐบาลออกมาใช้กับกลุ่มทุน ที่มีที่ดินในครอบครอง เพื่อธุรกิจการค้า เป็นที่ดินที่ว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ การเก็บภาษีในอัตราก้าวกระโดดเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งหลังการเก็บภาษีก้าวกระโดด เราก็จะเห็นว่า ที่ดินดังกล่าว ที่อยู่อยู่ในตัวเมืองต่างๆ มีการปลูกมะพร้าวน้ำหอมและมะนาว รวมทั้งไม้ยืนต้นเต็มไปหมด เพื่อเป็นการเลี่ยงภาษีและจำนวนมากไม่มีการบำรุงรักษา เป็นการปลูกเพื่อเลี่ยงกฎหมาย
“อยากจะให้องค์กรปกครองท้องถิ่นสำรวจและไล่บี้เพื่อเก็บภาษีจากเศรษฐีผู้เลี่ยงกฎหมาย และพิจารณาในการยกเว้นกับที่ดินของคนจน ที่มีเนื้อที่เพียง 20 หรือ 40 ตารางวา ที่ซื้อเพื่อปลูกบ้าน แต่ยังไม่มีเงิน ที่ได้รับความเดือดร้อนกับกฎหมายดังกล่าว และจะนำเรื่องความเดือดร้อนของคนจนไปดำเนินการในวุฒิสภา เพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไป” นายไชยยงค์ กล่าว