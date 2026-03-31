ไม่ได้ออก! รวบคาด่านพรมแดนเบตงผู้ต้องหาหนีคดีพยายามฆ่าเที่กาะพะงัน

ยะลา - ตม.เบตงเข้าควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีพยายามฆ่าเที่กาะพะงัน หลังพยายามตีเนียนเดินทางออกนอกประเทศไปมาเลเซีย เตรียมนำตัวส่ง สภ.เกาพะงัน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
วันนี้ (31 มี.ค.) ที่ด่านพรมแดนอำเภอเบตง จ.ยะลา ขณะที่ ด.ต.เบจรงค์ ลีม๊ะ ปฏิบัติหน้าที่ประจำช่องตรวจอนุญาตบุคคลที่จะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทย ได้พบ นายกิตติศักดิ์ เขมะเวช ยื่นหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยไปยังประเทศมาเลเซีย แต่จากการตรวจสอบระบบได้แจ้งเตือนว่า นายกิตติศักดิ์ เป็นบุคคลต้องห้ามออกนอกราชจักร และมีหมายจับของศาลจังหวัดเกาะสมุย ที่63/2569 ลงวันที่ 6 มี.ค.69 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปบุกรุกเข้าไปในเคหสถานของผู้อื่นในเวลากลางคืน โดยมีอาวุธประทุษร้าย
จากนั้น ได้ดำเนินการส่งให้ ร.ต.ท.ธรณินทร์ ลีม๊ะ รอง สว.(สส.) ตม.เบตง ตรวจสอบและติดต่อพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี สภ.เกาะพงัน และได้รับแจ้งว่ายังต้องการตัวและคดียังไม่หมดอายุความ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงแสดงหมายจับและได้ควบคุมตัว นายกิตติศักดิ์ ทันที โดย นายกิตติศักดิ์ ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมนำตัว นายกิตติศักดิ์ เขมะเวช ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป