ชาวบ้านบุกพบผู้ว่าฯตรัง เรียกร้องที่อยู่อาศัยชั่วคราว หลังคลื่นซัดบ้านพังเกือบ 2 ปี

ตรัง - ชาวบ้านมดตะนอยกว่า 20 ครัวเรือน บุกพบผู้ว่าฯ ตรัง ตามความคืบหน้าการจัดหาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยชั่วคราว หลังคลื่นซัดบ้านพังกลายเป็นคนไร้บ้านเกือบ 2 ปี ลั่นให้เวลา 7 วันหากไม่มีความคืบหน้าจะปักหลักชุมนุมจนกว่าจะได้ข้อยุติ
วันนี้ (31 มี.ค.) กลุ่มชาวบ้านผู้ประสบภัยพายุคลื่นซัดบ้านพังเสียหาย หมู่ที่ 3 บ้านมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง จำนวนประมาณ 60 คน นำโดย นางสาวอลิษา หาดเด็น พร้อมป้ายข้อความสะท้อนปัญหาความเดือดร้อน และภาพถ่ายบ้านเรือนที่พังเสียหาย เข้ายื่นหนังสือต่อ นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดหาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยชั่วคราวให้กับผู้ประสบภัยพายุคลื่นซัดบ้านพังเสียหาย ทำชาวบ้านกลายเป็นคนไร้บ้าน จำนวน 20 ครัวเรือน รวม 72 คน มานานเกือบ 2 ปีแล้ว
ทั้งนี้ หนังสือเรียกร้องให้เหตุผลว่า ที่ผ่านมาชาวบ้านมดตะนอย เป็นชุมชนที่มีบทบาทสำคัญในการยุติการทำการประมงด้วยเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย หรือทำลายพันธุ์สัตว์น้ำในทะเลตรัง มีการอนุรักษ์พะยูน หญ้าทะเล ป่าชายเลน ป่าชายหาด มีการจัดการขยะทะเล จัดทำธนาคารปูม้า ตลอดจนการให้ความร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และทางราชการ ในการพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมาโดยตลอด
แต่เมื่อเดือนกันยายน 2567 ได้เกิดพายุและคลื่นมรสุมในทะเลตรัง เป็นเหตุให้มีการกัดเซาะที่ดินและทำให้บ้านได้รับความเสียหายพังทั้งหลัง ซึ่งการสูญเสียที่ดินดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างและอยู่อาศัยในที่ดินเดิมได้ รวมทั้งจำเป็นต้องจัดหาที่ดินใหม่ได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราว ในระหว่างดำเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและจัดทำแผนเตรียมความพร้อมเผชิญภัยคลื่นมรสุม ด้วยการใช้โครงสร้างอ่อนและแนวไม้ไผ่ เพื่อสะสมทรายและลดความรุนแรงของคลื่น
โดยที่ผ่านมาชาวบ้านมดตะนอยได้ยื่นหนังสือร้องเรียนและประชุมประสานกับหลายหน่วยงาน รวมทั้งกับผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ต่อมาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงได้เข้าไปรังวัดที่ดินแห่งใหม่ เพื่อเสนอให้เป็นพื้นที่พักพิงชั่วคราว แต่ผ่านมาเกือบ 2 ปี เรื่องกลับเงียบ จึงเดินทางมาทวงถามความคืบหน้าดังกล่าว โดยให้เวลา 7 วัน แต่หากไม่มีความคืบหน้า ทั้ง 20 ครัวเรือนจะเข้าไปปักหลักชุมนุมในพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งเป็นที่ดินป่าเสื่อมโทรมที่อยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงก่อนถึงหมู่บ้าน โดยประกาศจะปักหลักในพื้นที่ดังกล่าวจนกว่าจะได้ข้อยุติ
นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง บอกว่า ที่ผ่านมาตนเองได้พยายามติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านตลอดเวลา แต่ปัญหาที่พบคือ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพย์ฯ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการทำงานจึงไม่ต่อเนื่อง แต่จะติดตามให้ต่อไป เบื้องต้นได้สั่งการให้เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง เข้าไปตรวจสอบยืนยันจำนวนครัวเรือนที่เดือดร้อนที่ชัดเจนอีกครั้ง และจะประสานที่ยังหน่วยงานอื่น ๆ เช่น สปก.ว่า จะพอมีที่ทางตรงไหนที่พอจะให้ชาวบ้านได้อยู่อาศัยบ้าง แต่ทั้งนี้ไม่สามารถบอกได้ว่าจะดำเนินการหาที่อยู่ใหม่ให้ชาวบ้านแล้วเสร็จทันก่อนฤดูมรสุมใหม่จะมาถึงหรือไม่
นางสาวเกวลิน รักราวี หนึ่งในชาวบ้านบ้านมดตะนอย บอกว่า ครอบครัวตนเองมีทั้งหมด 4 คน หลังเกิดเหตุต้องไปขอพักอาศัยอยู่บ้านญาติ ซึ่งเขาก็อยู่กัน 4 คน รวมเป็น 8 คน แต่อยู่มานานมากเกือบ 2 ปีแล้ว ก็รู้สึกเกรงใจมาก และเจ้าของบ้านก็คงอึดอัด อยากให้ทางจังหวัดเร่งช่วยเหลือหาที่อยู่ใหม่ให้โดยเร็ว ส่วนบ้านเดิมซ่อมไม่ได้แล้วเพราะคลื่นซัดจนกลายเป็นชายหาดไปหมดแล้ว เช่นเดียวกับเพื่อนบ้านคนอื่นๆ ที่ไปอยู่อาศัยบ้านญาติก็ลำบากเช่นเดียวกัน ส่วนคนที่ไปเช่าบ้านอยู่ก็ไม่มีจ่ายค่าเช่าทำให้ลำบากกันมาก