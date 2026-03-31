พบศพสมาชิกกลุ่ม “ฟรีด้อม” ในซอยชุมชนปากคู เมืองนคร คาดทะเลาะกับพวกเดียวกัน

นครศรีธรรมราช - พบศพชายในซอยชุมชนปากคู ถูกฟันด้วยของมีคมเข้าต้นแขนซ้ายเกือบขาด ด้านหลังถูกยิงด้วยปืนลูกซอง มีรอยสักรูปเปลวไฟสัญลักษณ์กลุ่ม “ฟรีด้อม” ก่อนเกิดเหตุพบมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเพื่อนในกลุ่มเดียวกัน
วันนี้ (31 มี.ค.) เวลาประมาณ 03.00 น. พนักงานสื่อสาร สภ.เมืองนครศรีธรรมราชรับแจ้งเหตุฆาตกรรมภายในซอยชุมชนปากคู ริมถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ หลังจากนั้น พันตำรวจเอกกิตติชัย ไกรนรา ผู้กำกับการ พันตำรวจโทนรากร เอียดช่วย รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม นำพนักงานสอบสวน ชุดสืบสวนเข้าตรวจสอบ โดยมีแพทย์นิติเวช ร.พ.มหาราช และเจ้าหน้าที่มูลนิธิประชาร่วมใจเข้าช่วยชันสูตรในที่เกิดเหตุ
บริเวณจุดเกิดเหตุพบว่าเป็นทางเดินแคบๆ เข้าไปในชุมชนปากคู พบศพทราบชื่อภายหลังคือนายณาธาน พุทชั่ง อายุ 27 ปี ภูมิลำเนาตามหลักฐานอยู่บ้านเลขที่ 30/10 ซอยเสรีไทย 20 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. สภาพศพมีบาดแผลถูกฟันด้วยของมีคมเข้าต้นแขนซ้ายเกือบขาด ด้านหลังมีแผลฉกรรจ์เป็นรูขนาดใหญ่พบว่าเกิดจากถูกยิงด้วยปืนลูกซอง ใบหน้ามีรอยสัก ขอบตาสักแบบที่เรียกว่า “ตามาร” แขนมีรอยสักรูปเปลวไฟ เป็นที่รู้กันว่าอยู่ในกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า “ฟรีด้อม” ใกล้กันพบปลอกกระสุนปืนลูกซอง 1 ปลอก นาฬิกาเรือนทอง 1 เรือน ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นของผู้ตายหรือฝ่ายคนร้าย
ก่อนที่จะมาพบศพ ชาวบ้านได้แจ้งขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยประชาร่วมใจ หลังจากได้ยินเสียงปืนและพบว่ามีชายนอนแน่นิ่งอยู่แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปตรวจสอบ กระทั่งทีมกู้ภัยเข้ามาถึงจึงพบว่านายณาธานเสียชีวิตอยู่แล้ว จึงรีบแจ้งตำรวจเข้าร่วมตรวจสอบ
ต่อมาชุดสืบสวนได้เข้าตรวจสอบขยายผลติดตามพฤติการณ์พบว่า มีคนร้ายเข้ามาก่อเหตุไม่น้อยกว่า 2-3 ราย ก่อนที่จะมาเกิดเหตุพบว่า นายณาธานพร้อมด้วยเพื่อนในทีมฟรีด้อมจำนวนหนึ่งได้มีเรื่องทะเลาะวิวาทชกต่อยกันที่บ้านหลังหนึ่งในซอยเสรีภาพ ห่างจากจุดเกิดเหตุถูกยิงไม่มากนัก หลังจากเกิดเหตุแล้ว นายณาธานได้กึ่งเดินกึ่งวิ่งหนีเข้ามาในซอยที่เกิดเหตุ
หลังจากนั้นได้มีกลุ่มชายฉกรรจ์ซึ่งเชื่อว่าเป็นกลุ่มฟรีด้อมพวกเดียวกันตามมาก่อเหตุยิงฟันแล้วหลบหนีไป อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ตำรวจได้ไล่แกะรอยกล้องวงจรปิดในละแวกใกล้เคียงที่เกิดเหตุพบกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้ว อยู่ระหว่างติดตามสืบสวนหาตัวมาดำเนินคดี ส่วนนายณาธานได้เร่งประสานญาติเพื่อมารับศพไปดำเนินการแล้ว