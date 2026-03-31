น้านั่งดื่มสุราหน้าบ้านชักปืนยังสวนหลานชายถือมีดเข้ามา อ้างป่วยจะเข้ามาทำร้าย

พัทลุง - น้านั่งดื่มสุราอยู่หน้าบ้านพร้อมกับเพื่อนบ้าน ชักปืนลูกซองพกสั้นหลานชายเสียชีวิต อ้างหลานชายป่วยจากการใช้สารเสพติด เดินถือมีดมาจะเข้าทำร้าย ยืนรอมอบตัวกับตำรวจ
วานนี้ (30 มี.ค.) เวลา 20.20 น. ร.ต.อ.มานิตย์ ชนะกาญจน์ ร้อยเวร สภ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง รับแจ้งมีเหตุยิงกันมีผู้เสียชีวิต 1 ราย โดยเหตุเกิดหน้าบ้านเลขที่ 13 ม.5 ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง หลังรับแจ้งจึงเดินทางรุดสอบที่เกิดเหตุ พร้อมตำรวจชุดสืบสวน ในที่เกิดเหตุบริเวณหน้าบ้านที่เกิดเหตุ มีโต๊ะไม้ข้างๆ พบศพนายปฐมพร เอ็งยุ้ง อายุ 36 ปี เจ้าของบ้าน ถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองพกสั้นเข้าที่หน้าอก 1 นัด นอนหงายเสียชีวิต
ใกล้กันเจ้าหน้าที่พบนายบุญเสริม ด้วงคง อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่เดียวกัน ยืนรอมอบตัวกับตำรวจ พร้อมให้การว่า ตนเองเป็นคนใช้อาวุธปืนลูกซองพกสั้นยิงหลานชายเสียชีวิต ก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายหมายต่อไป
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ ขณะที่นายบุญเสริมพร้อมเพื่อนบ้านนั่งดื่มสุรากันหน้าบ้าน นายปฐมพร ซึ่งเป็นหลานชาย และมีอาการป่วยจากการใช้สารเสพติด เดินถือมีดมาจะเข้าทำร้าย ทำให้นายบุญเสริมที่เป็นน้า ใช้อาวุธปืนยิงใส่ 1 นัดจนเสียชีวิต