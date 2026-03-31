อีก 2 รายยังหนี! จับอดีตทหารพร้อมลูกชายต้องสงสัยประกบยิง ส.ส.นราธิวาส พบประวัติเกี่ยวข้องมือปืนรับจ้าง

นราธิวาส - ตำรวจจับ 2 พ่อลูกผู้ต้องหาคดีประกบยิง “กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ” ส.ส.นราธิวาสขณะขับรถกลับมาจากหาดใหญ่ ยึดอาวุธปืนพกขนาด 11 ม.ม. 1 กระบอก พร้อมแม็กกาซีนบรรจุกระสุน 10 นัด ตรวจประวัติพบประวัติคนพ่อเกี่ยวข้องมือปืนรับจ้าง ออกหมายเพิ่มอีก 2 รายยังจับกุมไม่ได้
วันนี้ (31 มี.ค.) ความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามตามประกบยิงนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ อายุ 59 ปี ส.ส.นราธิวาส เขต 5 พรรคประชาชาติ จ.นราธิวาส หน้าบ้านพักใน อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เหตุเกิดเมื่อวันที่ 20 มี.ค.
ล่าสุด พ.ต.อ.นิยม สุวรรณคง ผกก.สส.ภ.จว.นราธิวาส ร่วมสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม จ.นราธิวาส และตำรวจ สภ.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เข้าควบคุมตัว พ.จ.อ.สมพร ลังเดช อายุ 57 ปี อดีตทหาร อยู่ ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส และนายยศกร ลังเดช อายุ 24 ปี บุตรชาย ขณะขับรถยนต์กระบะมาจากพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งทั้ง 2 เป็นผู้ต้องสงสัยในจำนวน 4 คน ตาม พรก.ฉุกเฉิน พร้อมของกลางหลายรายการ เช่น อาวุธปืนพกขนาด 11 ม.ม. 1 กระบอก พร้อมแม็กกาซีนบรรจุกระสุน 10 นัด โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
หลังจากควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย เจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวเข้ากระบวนการซักถามและสอบสวนขยายผลในเชิงลึก พร้อมจัดเก็บสารพันธุกรรมดีเอ็นเอ แต่ในเบื้องต้น ผู้ต้องสงสัยทั้ง 2 คนยังให้การปฏิเสธ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบประวัตินายสมพรพบว่า มีส่วนพัวพันและเกี่ยวข้องมือปืนรับจ้าง
หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ได้ออกหมายตาม พรก.ฉุกเฉินในคดีนี้เพิ่มอีก 2 คน คือ นายอาลาวี อาแว อายุ 24 ปี อยู่ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส และนายธนภัทร วัฒนภิญโญ อายุ 41 ปี อยู่ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่าน่าจะกำลังหลบหนี
เบื้องต้น จากการเข้าตรวจค้นที่บ้านพักของของทั้ง 4 รายที่มีหมายตาม พรก. ฉุกเฉินในการก่อเหตุดังกล่าวนั้น เจ้าหน้าที่ยังไม่พบรถยนต์กระบะและและอาวุธปืน เอ็ม 16 ที่ใช้ก่อเหตุแต่อย่างใด
ด้านแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ชุดติดตามความเคลื่อนไหวของคดีดังกล่าวได้เปิดเผยเป็นการส่วนตัวว่า จากการตรวจสอบวิถีของกระสุนปืน เอ็ม 16 ทั้ง 32 ปลอก ที่เก็บรวบรวมได้ในที่เกิดเหตุ พบว่า อาวุธปืนดังกล่าว คนร้ายไม่เคยนำมาก่อเหตุคดีความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่อย่างใด และแนวทางในการสอบสวนในเบื้องต้น ก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกับปมทางการเมือง รวมทั้งเหตุความมั่นคง