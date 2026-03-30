แม่ค้าขายไข่สุไหงโก-ลกโอดต้นทุนพุ่งตามน้ำมัน วอนรัฐช่วยลดค่าครองชีพ

นราธิวาส - ราคาน้ำมันปรับตัวสูงดันต้นทุนไข่ไก่ในสุไหงโก-ลกทะยานแผงละ 6-8 บาท แม่ค้าสู้ชีวิตยึดขายราคาต้นทุน วอนรัฐเร่งมือแก้วิกฤตน้ำมัน ก่อนค่าครองชีพกดทับปากท้องชาวบ้านหนักกว่านี้
วันนี้ (30 มี.ค.) นางสาวจันทนา เหตุทอง เจ้าของร้านไข่สดในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นจากความขัดเเย้งในประเทศตะวันออกกลาง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนสินค้า โดยเฉพาะไข่ไก่ที่รับมาจำหน่ายมีราคาปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากเดิมไข่ไก่ราคาประมาณแผงละ 120 บาท ปัจจุบันปรับขึ้นเป็นประมาณ 127 บาท หรือเพิ่มขึ้นแผงละ 6 – 8 บาท เนื่องจากต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น โดยทางฟาร์มได้รวมค่าขนส่งเข้าไปในราคาสินค้า ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น
นางสาวจันทนา กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ไข่จะเป็นสินค้าจำเป็นที่ประชาชนยังคงต้องซื้อ แต่กำลังซื้อของลูกค้าบางส่วนเริ่มลดลง โดยเฉพาะลูกค้าขายส่งหรือผู้ที่รับไปจำหน่ายต่อ ขณะที่ลูกค้าประจำยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการปรับตัว ทางร้านได้ยึดแนวทางจำหน่ายตามราคาต้นทุน ไม่บวกเพิ่มมากเกินไป เพื่อให้ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อสามารถอยู่ได้ พร้อมทั้งพยายามบริหารต้นทุนให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม นางสาวจันทนา ได้สะท้อนถึงความเดือดร้อนของประชาชน โดยระบุว่า ราคาน้ำมันที่สูงได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อทุกภาคส่วน ทั้งต้นทุนสินค้า อาหาร และค่าครองชีพ จึงอยากให้ภาครัฐเร่งแก้ไขปัญหาราคาน้ำมัน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนต่อไป
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการในพื้นที่ต่างเห็นตรงกันว่า หากราคาน้ำมันลดลง จะช่วยให้ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพของประชาชนลดลงตามไปด้วย และทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่กลับมาคึกคักอีกครั้ง