จังหวัดสงขลาเดินหน้ายกระดับการประเมิน ITA ปี 2569 มุ่งเสริมสร้างคุณธรรม โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

วันนี้ (30 มีนาคม 2569) ที่ห้องประชุม Queen Ballroom โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายรอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมีพันเอกธีรพันธ์ แพเรือง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเข้าร่วม
โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดำเนินการตามกรอบหรือคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อถอดบทเรียนและวิเคราะห์ผลการประเมินที่ผ่านมา ทั้งในประเด็นจุดแข็ง จุดอ่อน และข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจประเมิน เพื่อนำไปพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนการประเมินภาพรวมของจังหวัดสงขลาให้ผ่านเกณฑ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ทั้งนี้ ในปี 2569 การประเมิน ITA ยังคงใช้กรอบการประเมินเดิม ได้แก่ IIT, EIT และ OIT แต่มีการปรับปรุงรายละเอียดให้มีความชัดเจนและตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น เพื่อให้หน่วยงานสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านนายรอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งเข้าร่วมการประเมิน ITA ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช.
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดเป้าหมายให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ต้องได้คะแนนประเมินไม่ต่ำกว่า 85 คะแนน โดยจังหวัดสงขลาได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง และมีผลการประเมิน ITA ที่พัฒนาในทิศทางที่ดีมาโดยตลอด จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และการไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ให้แก่บุคลากรภาครัฐทุกระดับ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐของจังหวัดสงขลาให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนต่อไป