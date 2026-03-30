อันตราย! พบแพงกะพรุนไฟ Pelagia ที่เกาะแอว จ.ภูเก็ต สัมผัสเกิดอาการปวดแสบ ปวดร้อน กรุณาหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมในพื้นที่

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบน แจ้งเตือนพบแแมงกะพรุนไฟ Pelagia ที่เกาะแอว จ.ภูเก็ต ขอให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมในพื้นที่ หากสัมผัสก่อให้เกิดอาการปวดแสบ ปวดร้อน ระคายเคืองผิวหนัง หรือเกิดผื่นแดง
วันนี้ ( 30 มี.ค.69) ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับแจ้งจากทีมนิเวศวิทยาทางทะเลว่า พบแมงกะพรุนพิษกระจายตัวอยู่ในมวลน้ำและลอยบริเวณผิวน้ำ ที่ระดับความลึกประมาณ 3–5 เมตร บริเวณเกาะแอว จังหวัดภูเก็ต
โดยสภาพทะเลขณะนั้นมีคลื่นลมสงบ และพบความหนาแน่นค่อนข้างสูง ประมาณ 100 ตัว/ตารางเมตร จากการตรวจสอบพบว่าเป็นแมงกะพรุนไฟสกุล Pelagia มีขนาดร่มเฉลี่ยประมาณ 2–3 เซนติเมตร ซึ่งสามารถก่อให้เกิดอาการปวดแสบ ปวดร้อน ระคายเคืองผิวหนัง หรือเกิดผื่นแดงเมื่อสัมผัส
ทั้งนี้ ศวอบ. ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการในพื้นที่ดังกล่าว รวมถึงบริเวณตอนใต้และด้านตะวันออกของเกาะภูเก็ต ให้เพิ่มความระมัดระวังในการทำกิจกรรมทางทะเล และหลีกเลี่ยงการสัมผัสแมงกะพรุนโดยตรง หากเกิดการสัมผัส แนะนำให้ใช้น้ำส้มสายชูราดบริเวณที่สัมผัสอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 30 วินาที (สามารถศึกษาวิธีปฐมพยาบาลเพิ่มเติมได้จาก QR code ที่แนบ) และรีบนำส่งสถานพยาบาลเพื่อรับการรักษาตามอาการ