ชาวบ้านนราฯแห่ซื้อไข่ไก่รับเทศกาลเช็งเม้ง หลังวิกฤตน้ำมันพ่นพิษทำต้นทุนขนส่งพุ่ง

นราธิวาส – ชาวบ้านนราธิวาสแห่ซื้อไข่ไก่ตุนไว้รับเทศกาลเช็งเม้ง หลังวิกฤตน้ำมันพ่นพิษทำต้นทุนขนส่งพุ่ง ด้านผู้ค้าเผยอาจมีการปรับราคาขึ้นอีก
วันนี้ (30 มี.ค.) บรรยากาศการซื้อขายไข่ไก่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส มีความคึกคักเป็นพิเศษ โดยเฉพาะที่ร้านจำหน่ายไข่ไก่รายใหญ่บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประชาชนต่างเร่งรีบออกมาซื้อไข่ไก่เพื่อเก็บไว้บริโภค เนื่องจากหวั่นเกรงว่าราคาจะปรับตัวสูงขึ้นไปมากกว่านี้ จากปัจจัยเรื่องราคาน้ำมันที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและขนส่งทั่วประเทศ
จากการสำรวจราคาพบว่ามีการปรับขึ้นราคาเฉลี่ย 3 บาทต่อแผง โดยมีรายละเอียดราคาสินค้าแยกตามขนาด ตั้งแต่ไข่ไก่เบอร์ 0 ราคา 153 บาท ไข่ไก่เบอร์ 1 ราคา 136 บาท ไข่ไก่เบอร์ 2 ราคา 125 บาทไข่ไก่เบอร์ 3 ราคา 118 บาท และไข่ไก่เบอร์ 4 ราคา 113 บาท
พนักงานร้านค้าเปิดเผยว่า แม้ขณะนี้สินค้าจะยังมีเพียงพอต่อความต้องการ แต่อาจมีการส่งมอบที่ล่าช้าลงบ้าง และคาดว่าราคาจะยังคงผันผวน โดยอาจมีการปรับขึ้นทีละ 3 บาท ตามกลไกตลาดที่ได้รับแรงกดดันจากค่าขนส่ง
ขณะที่ชาวบ้านรายหนึ่งระบุว่า จำเป็นต้องซื้อตุนไว้ล่วงหน้า เพราะนอกจากราคาที่จ่อปรับขึ้นแล้ว ยังใกล้เข้าสู่เทศกาลวันเช็งเม้ง ซึ่งต้องใช้ไข่ไก่เป็นวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหารคาวหวานเพื่อไหว้บรรพบุรุษ ถึงจะแพงแต่ก็ต้องกินต้องใช้ สิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือซื้อเก็บไว้ก่อนและเน้นประหยัดในส่วนอื่นแทน