ผบก.นราฯ เผยคดีลอบยิง สส.นราฯ ยังสรุปชัดเจนไม่ได้ ชี้เป็นคดีที่ชุดสืบสวนส่วนกลางดูแล

นราธิวาส - ผบก.นราธิวาสเผยคดีลอบยิง สส.นราธิวาส ยังบอกชัดเจนหลังคุมตัวผู้ต้องสงสัยแล้วไม่ได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานของชุดสืบสวนสอบสวนส่วนกลาง แต่ในภาพรวมของจังหวัดยังคุมเข้มเต็มที่ ส่วนกรณีนักล่าสัตว์เข้าแสดงตัวหลังสาววัย 39 ถูกยิง ผลกระสุนยังไม่สรุป
วันนี้ (30 มี.ค.) พล.ต.ต.ประยงค์ โคตรสาขา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่มีการรายงานข่าวถึง การควบคุมตัว 2 ผู้ต้องสงสัยในคดีลอบยิง นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส เป็นเหตุคนขับรถและผู้ติดตามได้รับบาดเจ็บ จำนวน 2 ราย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา
การติดตามความคืบหน้าในคดีดังกล่าวนั้นเป็นการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนส่วนกลาง เพื่อติดตามคดีในภาพรวมและเร่งติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุ เนื่องจากคดีดังกล่าวเกิดขึ้นกับบุคคลสำคัญ ซึ่งกระบวนการควบคุมตัวหรือซักถามไม่ได้อยู่ที่ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จึงไม่สามารถให้ความชัดเจนเรื่องนี้ได้ แต่ในส่วนของจังหวัดนราธิวาสนั้นก็ต้องมีการดูแลพื้นที่ในภาพรวม ป้องกันและควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นในพื้นที่อื่น เพื่อให้ประชาชนอยู่กันอย่างสันติและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
พร้อมกันนี้ พล.ต.ต.ประยงค์ โคตรสาขา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวถึงกรณีผู้ต้องสงสัยได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส พร้อมนำอาวุธปืนยาวขนาด .22 และซองกระสุนมามอบให้เจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 29 มี.ค.69 ที่ผ่านมา ว่า การเข้ามาพบเจ้าหน้าที่ของผู้ต้องสงสัยคนดังกล่าว เนื่องจากเมื่อวันที่ 27 มี.ค.69 ที่ผ่านมา น.ส.กูซากีย๊ะ กูจินามิง อายุ 39 ปี ถูกยิงในพื้นที่ใกล้ฐาน มว.ฉก.ตร.932 (โคกสุมุ) โดยไม่ทราบสาเหตุ และไม่ทราบที่มาของวิถีกระสุน
ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่ผู้ต้องสงสัยได้เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อล่าสัตว์และยิงกระรอก จึงต้องการมาแสดงความบริสุทธิ์ใจ โดยแจ้งว่าขณะที่อยู่ในพื้นที่ก็ได้รับทราบมีผู้หญิงถูกยิง จึงต้องการมาแสดงตนว่าตนเองเข้าไปล่าสัตว์ไม่ได้มีเจตนาทำร้ายผู้ใด ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ และปลอกกระสุนที่พบว่าเป็นปลอกกระสุนปืนเดียวกันหรือไม่ ซึ่งยังไม่มีการสรุปในเบื้องต้น