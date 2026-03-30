นายกสมาคมส่งเสริมท่องเที่ยว ขอบางกองแอร์เวย์สชะลอขึ้นราคาค่าโดยสาร

สุราษฎร์ธานี - นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย ร่อนหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ บริษัทการบินกรุงเทพ หรือ บางกอกแอร์เวย์ส ชะลอการปรับขึ้นค่าโดยสาร สำหรับผู้ถือบัตรชาวสมุย Samui Resident Card
วันนี้ (30 มีนาคม 2569) จากสถานการณ์ น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีต้นทุนราคาสูงขึ้น จากสภาวะสงครามในตะวันออกกลาง ได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวบนเกาะสมุย เช่น การยกเลิการเดินทางของนักท่องเที่ยว บวกกับตอนนี้ราคาน้ำมันได้มีการปรับขึ้นราคาอย่างก้าวกระโดด ก็จะส่งผลกระทบต่อการเดินทางภายในประเทศ ในขณะที่ บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บางกอกแอร์เวย์ส‘ ได้มีการประกาศขอปรับขึ้นราคาตั๋วเครื่องบิน เส้นทางในประเทศ อาทิ กรุงเทพฯ-สมุย, กรุงเทพฯ-ภูเก็ต และกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 15-20% เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 นี้เป็นต้นไป จากการแบกรับต้นทุนน้ำมันพุ่ง เซ่นพิษสงครามในตะวันออกกลาง
ล่าสุด นายศุภฤกษ์ ทองสุข นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย ได้ออกหนังสือ เลขที่ สท.กส.จ.084/0200/2569 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2569 ถึงบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เรียน หรือบางกองแอร์เวย์ส ขอความอนุเคราะห์ชะลอการปรับขึ้นค่าโดยสารผู้ถือบัตรชาวสมุย เรียน กัปตันพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงทพฯ จำกัด (มหาชน)
ด้วยสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย มีบทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และ การให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เกาะสมุย ซึ่งการเดินทางโดยสายการบินนับเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ การศึกษา และการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของประชาชนในพื้นที่ สืบเนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดในพื้นที่ตะวันออกกลางและพื้นที่ใกล้เคียงได้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาพลังงานและค่าครองชีพ ทางสมาคมฯ มีความห่วงใยต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนชาวสมุย หากมีการปรับขึ้นราคาบัตรโดยสารสำหรับผู้ถือบัตร Samui Resident Card ในช่วงเวลาดังกล่าว
ในการนี้ จึงเรียนมาเพื่อใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน โปรดพิจารณาชะลอการปรับขึ้นราคาบัตรโดยสารสำหรับชาวสมุยออกไปก่อน เพื่อรอประเมินสถานการณ์โดยรวมให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้หากในอนาคตหากสถานการณ์มีการยืดเยื้อ และ ทางบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องปรับขึ้นราคาบัตรโดยสารจริง ทางสมาคมฯ ใคร่ขอความกรุณาให้พิจารณา การปรับราคาอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง โดยเฉพาะการอ้างอิงตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และสามารถปรับขึ้น-ลงได้ตามสถานการณ์ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเพื่อ ร่วมกันรักษาสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจของสายการบิน และการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เกาะสมุย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ลงชื่อ นายศุภฤกษ์ ทองสุข นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า สำหรับภาพรวมการท่องเที่ยว ในอำเภอเกาะสมุย ตั้งแต่เกิดการสู้รบหร่างอิหร่าน และ อิสราเอล ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติยกเลิกการเดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะสมุย ไปแล้ว 10-20 เปอร์เซ็นต์ ก็ส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบด้านการท่องเที่ยวต้องขาดรายได้จากการท่องเที่ยว ผลกระทบที่ตามการปรับขึ้นราคาน้ำมันที่สูงขึ้นแบบก้าวกระโดด ก็ทำให้เกิดการปรับตัวกันไม่ทัน เรือขนส่งโดยสารข้ามฟากอย่างเรือโดยสารเฟอร์รี่ ก็ต้องมีการรปรับขึ้นราคาค่าโดยสารตามราคาน้ำมัน ราคาสินค้าก็มีการปรับราคาสูงขึ้นตามราคาค่าขนส่ง จึงทำให้เกิดผลกระทบหลายด้านในพื้นที่เกาะสมุย