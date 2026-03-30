ผวจ.สงขลา ร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยานในพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิจงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา หาดใหญ่ สมัยที่ 71

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2569 ที่ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่นฮอลล์ B ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมงานพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิจงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา หาดใหญ่ สมัยที่ 71 (ปีบริหาร 2569 – 2571) โดยมีนายวังจื้อเจียน กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำ สงขลา นางสุรียพรรณ ณ สงขลา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายเอกชัย แก้วรัตนะ นายอำเภอหาดใหญ่ นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายอรุณชัย ศิริมหาชัย ประธาน มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสพภัย 14 จังหวัดภาคใต้ สมาคม, มูลนิธิและชมรมต่างๆ เข้าร่วม อย่างพร้อมเพรียง
ภายในพิธีได้มีการมอบตราตั้งให้แก่นายวีระชัย เจตสารัตน์ ประธานมูลนิธิฯ สมัยที่ 71 โดยได้รับเกียรติจากประธานสมาคมไทย-จีน สงขลา และนายกสมาคมจีนอีก 5 ราย ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบตราตั้ง
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวชื่นชมบทบาทของมูลนิธิฯ ที่ดำเนินงานด้านสาธารณกุศลมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่เริ่มต้นจากการให้ความช่วยเหลือแรงงานชาวจีนที่เจ็บป่วยและผู้ยากไร้ ก่อนพัฒนามาเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ไร้ญาติในปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นองค์กรที่มีคุณูปการต่อสังคมอย่างยิ่ง พร้อมทั้งยกย่องคณะกรรมการทุกสมัยที่ร่วมกันสืบสานภารกิจจนมูลนิธิมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวแสดงความยินดีต่อคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ พร้อมอวยพรให้ประสบความสำเร็จ มีความเข้มแข็งในการบริหารงาน และสามารถขับเคลื่อนภารกิจของมูลนิธิให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นที่พึ่งของสังคมและประชาชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป