รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ จ.พัทลุง เปิดงาน “รับลม ชมเล แลว่าว เล่นลม” เชื่อมสัมพันธ์ เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2569 เวลา 17.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน รับลม ชมเล แลว่าว เล่นลม เชื่อมสัมพันธ์ ประจำปี 2569 ณ บริเวณริมหาดไข่เต่า ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใน ตำบลนาปะขอ และพื้นที่ใกล้เคียง ให้ประชาชนได้สืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านของคนในพื้นที่ สร้างความสามัคคี รวมทั้งสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน โดยมีนายสุจินต์ วาจากิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนายธราวุธ ช่วยเกิด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก
สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแข่งว่าวหลากหลายประเภท การประดิษฐ์ว่าว กิจกรรมส่งเสริมผลผลิตแตงโมในพื้นที่นาปะขอ การจัดมุมถ่ายภาพความงดงามของพื้นที่ริมทะเลสาบ และสัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชน รวมทั้งเวทีแสดงแสงสีเสียง
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เป็นทั้งการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และการส่งสริมผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญอย่างแตงโม และเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันท่ามกลางสถานการณ์ที่ประเทศของเราต้องเผชิญ ทั้งความผันผวนของราคาพลังงานโลก และสถานการณ์ความไม่สงบในบางพื้นที่ การท่องเที่ยววิถีไทยใกล้บ้านอย่างงานในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยประหยัดพลังงาน และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว ยังเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึง "ความรัก ความสามัคคีปรองดอง" ของคนในชาติ พร้อมเชื่อว่า ความเข้มแข็งและรอยยิ้มของชุมชน คือรากฐานที่สำคัญที่สุด ที่จะช่วยให้ประเทศไทยก้าวผ่านทุกวิกฤตไปได้