ตำรวจ ภ.9 จับมือ ภ.3 เปิดปฏิบัติการ MOU ล่าข้ามถิ่น! รวบ 27 ผู้ต้องหาคดีโกงออนไลน์-ฉ้อโกง ส่งตัวดำเนินคดีรับช่วงระดมกวาดล้าง

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 ความคืบหน้าการกวาดล้างอาชญากรรมตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 25 มี.ค. - 5 เม.ย. 69 โดยเป็นการร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9) และตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือในการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ (MOU)
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปอส.ตร สั่งการให้ พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9 และ พล.ต.ท.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ ผบช.ภ.3 พร้อมพล.ต.ต.วรา เวชชาภินันท์ รอง ผบช.ภ.9 พล.ต.ต.มารุต เรืองจินตนา ผบก.สส.ภ.9 พล.ต.ต.ชุมพล ศักดิ์สุรีย์มงคล ผบก.สส.จชต. พ.ต.อ.ศักดา เจริญกุล รอง ผบก.ฯ ปรก.รอง ผบก.สส.ภ.9 พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ รอง ผบช.ภ.3
พล.ต.ต.สนธยา แต่แดงเพชร ผบก.สส.ภ.3 พ.ต.อ.ธรรมนูญ ฉิมวงษ์ รอง ผบก.สส.ภ.3 พ.ต.อ.วัฒนชัย จันทาทุม รอง ผบก.สส.ภ.3 กำลังชุดสืบสวนทั้งสองภาค ติดตามจับกุมผู้ต้องหาที่มีหมายจับในพื้นที่ภาค 3 แต่หลบหนีไปกบดานในพื้นที่ภาค 9 ได้เป็นจำนวนมาก
ผู้ต้องหา: 27 ราย (ตามหมายจับ 27 หมาย)
* ประเภทคดี:
* คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี: 26 ราย
* คดีทั่วไป (ฉ้อโกง): 1 ราย
ตำรวจภูธรภาค 9 ได้จัดหารถบัสลำเลียงผู้ต้องหาทั้ง 27 ราย เดินทางจากภาคใต้มาส่งมอบให้กับ บก.สส.ภ.3 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยปฏิบัติการครั้งนี้ ภ.9 ได้สนธิกำลังจาก บก.สส.ภ.9 และกองกำกับการสืบสวนจากทั้ง 7 จังหวัดในสังกัด
ตำรวจภูธรภาค 3 โดย บก.สส.ภ.3 และกองกำกับการสืบสวนทั้ง 8 จังหวัด ก็ได้เร่งเครื่องระดมกำลังออกกวาดล้างจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับคืนให้แก่ ภ.9 ตามข้อตกลง MOU เช่นเดียวกัน ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
"ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับการทำงานเชิงรุก โดยใช้การบูรณาการข้อมูลและกำลังพลข้ามภาค เพื่อปิดช่องว่างไม่ให้ผู้กระทำผิดหลบหนีไปกบดานในพื้นที่ห่างไกลได้"