เกิดเหตุไฟไหม้พื้นที่ป่าและสวนชาวบ้าน เสียหายกว่า 500 ไร่ ล่าสุดควบคุมเพลิงได้

สุราษฎร์ธานี - เกิดเหตุไฟไหม้พื้นที่ป่าและสวนชาวบ้านใกล้แหล่งท่องเที่ยวหินพัด จ.สุราษฎร์ธานี เสียหายกว่า 500 ไร่ ล่าสุดควบคุมเพลิงได้แล้วแต่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
ชาวบ้านหมู่ที่ 13 บ้านยวนสาว ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ได้แจ้งกับผู้นำท้องที่ ว่า เมื่อวันที่ 28 มี.ค. เกิดเหตุไฟไหม้ป่าบริเวณทางไปแหล่งท่องเที่ยวหินพัด ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างหมู่ที่ 8 ต.กะเปากับหมู่ที่ 13 ต.ท่าขนอน โดยเพลิงเริ่มไหม้ลุกลาม ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2569 ช่วงบ่าย
จากนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา และตำบลท่าขนอน พร้อมผู้นำท้องที่ กำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งสองตำบล ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ได้ช่วยกันดับไฟที่กำลังลุกไหม้ พร้อมสร้างแนวกันไฟ แต่ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นเขาสูงชันไม่สะดวกในการเดินทางและการขนอุปกรณ์เข้าไปควบคุมไฟด้วยความยากลำบาก ทำไฟยังดับไม่สนิท
จนมาถึงช่วงเที่ยงของวันที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมา เปลวไฟได้เริ่มปะทุรุนแรงขึ้นมาอีกครั้ง และขยายเป็นบริเวณกว้าง ทำให้ลุกลามเกิดความเสียหายในพื้นที่สวนยางพาราและสวนปาล์มของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงรวมพื้นที่สวนและพื้นที่ป่าไม้ได้รับความเสียหายกว่า 500 ไร่
ซึ่งทางอำเภอคีรีรัฐนิคม นำโดยนางสาวศริญดา ปาลคะเชนทร์ นายอำเภอคีรีรัฐนิคม พร้อมด้วยนายก อบต.กะเปา อบต.ท่าขนอน และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และประชาชน พร้อมรถบรรทุกน้ำเข้าไปช่วยกันดับไฟดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งล่าสุดวันนี้(29 มี.ค.69) สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากเกรงว่าอาจมีไฟคุกรุ่นขึ้นมาได้อีกครั้ง.