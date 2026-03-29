ตม.แจงกรณี ผู้โดยสารล้นเกิดจากระบบขัดข้อง ยันไม่มีช่องพิเศษรับ 200

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ตม. 2 แจงกรณีผู้โดยสารล้นณด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก สนามบินภูเก็ต เกิดจากระบบสารสนเทศงานตรวจคนเข้าเมืองขัดข้องชั่วคราว ส่งผลให้การให้บริการล่าช้าและเกิดการสะสมของผู้โดยสาร ยันไม่เปิดช่องพิเศษรับ 200
พ.ต.อ.พงศ์ธร พงศ์รัชตนันทน์ รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 และโฆษก บก.ตม.2 ระบุ ออกมาชี้แจงกรณีผู้โดยสารหนาแน่นบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก ท่าอากาศยานภูเก็ต ระบุเกิดจากระบบสารสนเทศงานตรวจคนเข้าเมืองขัดข้องชั่วคราวในช่วงที่มีเที่ยวบินและผู้โดยสารจำนวนมาก ส่งผลให้การให้บริการล่าช้าและเกิดการสะสมของผู้โดยสาร ว่า ในวันที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมา เหตุขัดข้องเกิดขึ้นระหว่างเวลา 08.55–13.40 น. เจ้าหน้าที่จึงปรับไปใช้ระบบออฟไลน์ตามแนวปฏิบัติมาตรฐาน (SOPs) พร้อมลดขั้นตอนบางส่วนเพื่อเร่งระบายผู้โดยสาร โดยยังคงมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
ช่วงเวลาดังกล่าวมีเที่ยวบินขาออก 52 เที่ยวบิน ผู้โดยสารประมาณ 8,500 คน ขณะที่พื้นที่โถงรองรับได้ราว 600 คน จึงทำให้เกิดภาพแถวยาวล้นออกนอกพื้นที่ตามที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ ทั้งนี้ ตม.2 ยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ด้าน พ.ต.อ.หญิง รัสรินทร์ ธีรพัฒน์ธนากูล ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต ได้ระดมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเต็มกำลัง เปิดใช้งานช่องตรวจ 18 ช่องเท่าที่ระบบรองรับ แม้อุปกรณ์บางส่วนอยู่ระหว่างซ่อมบำรุง โดยสามารถระบายผู้โดยสารได้ต่อเนื่อง เฉลี่ยไม่เกิน 33 วินาทีต่อคน
ต่อมาระบบกลับมาใช้งานได้ตามปกติในเวลา 14.00 น. ทำให้สถานการณ์คลี่คลายอย่างรวดเร็ว และการให้บริการกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
ตม.2 ยืนยันว่า ไม่มีการเปิดช่องพิเศษเรียกรับเงิน 200 บาท หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ตามที่เป็นข่าว โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบพฤติกรรมไม่เหมาะสมสามารถแจ้งตรวจสอบได้ทันที
ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการติดตั้งระบบตรวจผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated Border Control: ABC) เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว ลดความแออัด และยกระดับการให้บริการในอนาคต พร้อมขออภัยในความไม่สะดวกและยืนยันจะปรับปรุงการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง