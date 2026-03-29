ตำรวจทางหลวงพัทลุงพบรถตู้ขนบุหรี่เถื่อนมูลค่านับล้านจอดทิ้งในปั๊มน้ำมัน

พัทลุง – ตำรวจทางหลวงพัทลุงพบรถตู้ต้องสงสัยจอดทิ้งไว้ภายในปั๊มน้ำมันริมถนนสายเพชรเกษมพัทลุง – ตรัง ท้องที่ หมู่ 4 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง จากการตรวจสอบพบลังบุหรี่เถื่อนกว่า 30 ลัง คาดขนมาจากหาดใหญ่แต่เจอด่านจึงหลบเข้าปั๊ม
วันนี้ (29 มี.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง 2 กองกับการการ 7 พัทลุง - ตรัง ตรวจสอบรถยนต์ตู้ต้องสงสัย ภายในปั๊มน้ำมันริมถนนสายเพชรเกษมพัทลุง – ตรัง ท้องที่ หมู่ 4 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง หลังได้รับแจ้งพบรถยนต์ตู้ต้องสงสัยถูกจอดทิ้งไว้บริเวณหน้าห้องน้ำภายในปั๊ม จากการตรวจสอบพบว่ารถยนต์ตู้คันดังกล่าวเป็นรถตู้ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว หมายเลขทะเบียน ฮภ 2443 กรุงเทพมหานคร โดยไม่พบผู้ขับขี่
เมื่อตรวจสอบภายในรถ พบว่ามีการถอดเบาะนั่งด้านหลังออกทั้งหมด และมีลังสินค้าเกือบ 30 ลัง วางซ้อนกันอยู่ จึงได้นำรถยนต์ตู้คันดังกล่าวส่งพนักงานสอบสวน สภ.โคกชะงาย จ.พัทลุง เพื่อทำการตรวจค้นอย่างละเอียดอีกครั้ง
เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงพัทลุง เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.โคกชะงาย และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพัทลุง ได้ประสานช่างทำกุญแจ เพื่อเปิดประตู้รถ ก่อนตรวจค้นอย่างละเอียด โดยพบว่าภายในรถ มีลังบรรจุบุหรี่หนีภาษี จำนวน 30 ลัง บรรจุลังละ 50 แถว แถวละ 10 ซองรวมทั้งหมดมีมูลค่านับล้านบาท เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดและเตรียมติดตามคนขับรถพร้อมเจ้าของมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ซึ่งจากการสอบสวนในเบื้องต้นคาดว่าบุหรี่หนีภาษีนำเข้าดังกล่าว พ่อค้านำมาจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อนำส่งในพื้นที่ จ.ตรัง แต่ระหว่างนำส่งพบเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงพัทลุงตั้งจุดตรวจ เลยแวะจอดปั๊มน้ำมันแล้วจอดรถทิ้งไว้