แม่ค้าขายส่งอาหารทะเล คราญปรับราคาน้ำมันส่งผลกระทบวงกว้าง ชาวประมงหยุดออกเรือแล้วจำนวนมาก

สุราษฎร์ธานี - แม่ค้าขายส่งอาหารทะเลอ่าวพุมเรียง จ.ราษฎร์ธานี ครวญได้รับผลกระทบจากการปรับราคาน้ำมันเป็นวงกว้าง เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งหามาตรการช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านด่วน หลังได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันต้องหยุดเรือชั่วคราว
จาก สถานการณ์น้ำมันขึ้นราคาอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะ กลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน ที่บ้านพุมเรียง ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันนี้กลุ่มเรือประมงพื้นบ้านกว่าครึ่ง จำเป็นต้องหยุดออกเรือชั่วคราว เพื่อรอดูสถานการณ์ว่าราคาน้ำมันจะมีการปรับตัวอย่างไรแต่ก็มีบางส่วนจำเป็นออกไปวางอวนจับกุ้งหอยปูปลามาขายเพื่อยังชีพ ซึ่งการหยุดทำประมงได้ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ รวมไปถึง พ่อค้าขายอาหารทะเล
โดย น.ส.จันทร์ทิพย์ แอบมณี แม่ค้ารับซื้อและขายส่งของทะเลจากชาวประมงบอกว่า จากราคาน้ำมันที่แพงขึ้นส่ง ผลกระทบต่อชาวประมงพื้นเป็นอย่างมาก ชาวประมงจำเป็นต้องขายส่งในราคาที่สูงขึ้นตามต้นทุน แต่ตนเองขายส่งไปยังหลายจังหวัดแต่ยังคงขายในราคาเดิมไม่ได้ขึ้นราคาตามต้นทุนแพงขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ถุงพาสติก พริก มะนาว เพื่อไม่ให้กระทบต่อลูกค้า โดยราคาหอยแมลงภู่- หอยตลับ 3 กิโลกรัม 100 บาท หอยบิด 4 กิโลกรัม 100 บาท หอยกัน 5 กิโลกรัม 100 บาท หอยนางรมสดขนาดกลาง 3 กระปุก 100 บาทแถมเครื่องเคียง หอยสับเคร็ด กิโลกรัมละ 80 บาท เป็นต้น
หลังจากน้ำมันขึ้นราคาลูกค้าลดไปกว่าครึ่งการค้าขายลำบาก อยากจะฝากถึงรัฐบาลให้ช่วยหามาตรการช่วยเหลือเรื่องน้ำมันแก่กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านบ้าง เพราะน้ำมันเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดในการประกอบอาชีพ พร้อมบอกว่า ตอนนี้ นายกรวยคนเดียว แต่ ชาวบ้านจนลง ไม่ไหวแล้ว
ส่วนบรรยากาศการท่องเที่ยว ที่บริเวณชายหาดพุมเรียงซึ่งเป็นแหล่งพักผ่อนที่มีชื่อเสียงของอำเภอไชยา ปรากฏว่าวันหยุดที่เป็นวันพักผ่อน บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงามีนักท่องเที่ยวและชาวบ้านออกมาท่องเที่ยวพักผ่อนกันอย่างบางตา บางครอบครัวก็ต้องประหยัดนำอาหาร มาปิ้งย่างกันเองเพื่อความประหยัด แต่ก็ส่งผลกระทบให้กับบรรดาร้านอาหารต่างๆที่อยู่ริมชายหาดเป็นอย่างมาก
