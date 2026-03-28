ดราม่าหนัก! สนามบินชาติภูเก็ต นักท่องเที่ยวโวย คิวยาวล้น ตม.ขาออก ลือมีช่องพิเศษ สส.เตรียมเข้าตรวจสอบ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ดราม่าหนัก! สนามบินภูเก็ต เมื่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโวยต้องเข้าคิวแถวยาวเหยีดล้น ตม.ขาออก ลื่อหึ่งมี “ช่องพิเศษ” ผ่านสะดวก สส.ภูเก็ต เตรียมเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
วันนี้ ( 28 มี.ค.69) โลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพภายในท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ที่แสดงให้เห็นถึงนักท่องเที่ยวจำนวนมากยืนต่อแถวบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ฝั่งขาออกนอกประเทศ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
โดยได้ระบุข้อความตั้งข้อสังเกตว่า นักท่องเที่ยวจำนวนมากต้องรอคิวเป็นเวลานาน พร้อมมีการตั้งคำถามถึงกรณี “ช่องพิเศษจ่ายเพิ่ม” ซึ่งถูกกล่าวอ้างว่ามีการเรียกเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวประมาณคนละ 200 บาท เพื่อให้สามารถผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองได้รวดเร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวยังไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบ เป็นเพียงการกล่าวอ้างเท่านั้น
รายงานระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีผู้โดยสารจำนวนมากเดินทางออกนอกประเทศ ส่งผลให้บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองมีนักท่องเที่ยวต่อคิวยาว บางรายต้องใช้เวลารอค่อนข้างนาน และมีผู้โดยสารบางส่วนเกือบตกเครื่อง จนเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของสายการบินต้องเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก รับตัวผู้โดยสารบริเวณหน้าด่านเพื่อนำขึ้นเครื่องบินให้ทันเวลา
ขณะเดียวกัน ยังมีข้อสังเกตจากผู้ที่อยู่ในพื้นที่และผู้ใช้โซเชียลว่า แม้จะมีผู้โดยสารจำนวนมาก แต่ช่องบริการบางส่วนเปิดไม่ครบ ทำให้การระบายผู้โดยสารเป็นไปอย่างล่าช้า และอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
ล่าสุด มีรายงานว่า ประชาชนได้ร้องเรียนเรื่องดังกล่าวไปยัง “สส.แซม” เฉลิมพงศ์ แสงดี สส.ภูเก็ต เขต 2 เพื่อให้ช่วยนำประเด็นนี้เข้าสู่การหารือในสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวของรัฐสภา เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน
สำหรับประเด็นเรื่องการเรียกเก็บเงินเพื่อใช้ช่องพิเศษนั้น ยังต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป