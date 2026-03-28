เสียสละจนวาระสุดท้าย “ครูจุ๊ จุรีพรรณ พูลศรี” ทำพินัยกรรมมอบเงินเป็นทุนการศึกษา และสาธารณกุศล

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - กราบหัวใจ “ครูจุ๊ จุรีพรรณ พูลศรี” คุณครูผู้เสียสละ ทำพินัยกรรม ก่อนเดินทางสู่ภพใหม่ มอบเงิน ส่วน ให้กับโรงเรียนสตรีภูเก็ต เพื่อการศึกษาของนักเรียนและสาธารณกุศล โดยแต่งตั้ง ผอ.เป็นผู้จัดการมรดก สานต่อเจตนารมณ์
วันนี้ ( 28 มีนาคม 2569 ) เวลา 11.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดวิชิตสังฆาราม อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายจตุพร มินทราเวช ทนายความส่วนตัว นางสาวจุรีพรรณ พูลศรี อายุ 50 ปี ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต ซึ่งเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคประจำตัว พร้อมด้วยนายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต นายชลำ อรรถธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยญาติ ของผู้เสียชีวิต ร่วมแถลงข่าว กรณีท“ครูจุ๊ จุรีพรรณ พูลศรี” ได้ทำพินัยกรรมไว้ล่วงหน้าก่อนเสียชีวิต มอบทรัพย์สินให้กับทางโรงเรียนสตรึภูเก็ต เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา และสาธารณะประโยชน์
โดยทนายความ กล่าวว่า คุณครูได้แจ้งกับเพื่อนครู ว่า ต้องการมอบเงินจาก 3 ส่วน ให้กับทางโรงเรียน เพื่อนำไปใช้ใหัเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยเฉพาะด้านการศึกษาและสาธารณกุศล และได้จัดทำพินัยกรรม ขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2569
สำหรับทรัพย์สินตามพินัยกรรม ประกอบด้วย เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ทุน ช.พ.ค. และเงินบำเหน็จตกทอด โดยมอบให้โรงเรียนสตรีภูเก็ต และแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้จัดการมรดก
โดยทรัพย์สินดังกล่าวจะนำไปดำเนินการ 2 ส่วน ได้แก่
1. จัดตั้งทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลน ทุนละ 3,000บาท ปีละ 3 ทุน จนกว่าเงินจะหมด
2. จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น สำหรับห้องพักครูแผนก I.P ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้วายชนม์เคยปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ ยังจัดสรรงบเพื่อสวัสดิการและสาธารณกุศล เช่น การช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากร สนับสนุนค่าใช้จ่ายงานศพ และทุนเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ด้านนายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ในฐานะผู้จัดการมรดก กล่าวว่า รู้สึกซาบซึ้งและเป็นเกียรติที่ได้รับความไว้วางใจ พร้อมยืนยันจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และยึดตามเจตนารมณ์ของผู้วายชนม์ เพื่อให้ทรัพย์สินเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนและสังคม
ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวนับเป็นแบบอย่างของการ “ให้” อันทรงคุณค่า สร้างแรงบันดาลใจให้สังคมเห็นถึงพลังของความเสียสละ แม้ในวาระสุดท้ายของชีวิต