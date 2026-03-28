สว.แฉ! ขึ้นราคาน้ำมันไปแล้ว 6 บาท คลังสงขลา-สุราษฎร์ยังกั๊กโควตา ปั๊มน้ำมันไม่พอขาย

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สว.สายสื่อถามหาธรรมภิบาล ปตท. ราคาน้ำมันขึ้น 6 บาทแล้ว แต่คลังน้ำมัน สงขลา-สุราษฎร์กลับไม่มีน้ำมันให้ “จ็อบเบอร์” หรือรอให้ขึ้นราคารอบใหม่ ชี้ภาคอุตสาหกรรม-โลจิสติกส์เดือดร้อนหนัก
วันนี้ (28 มี.ค.) นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สมาชิกวุฒิสภา สายสื่อมวลชน เปิดเผยว่า ได้รับการร้องเรียนจากผู้ค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ จ็อบเบอร์ ในภาคใต้ ว่า หลังจากที่รัฐบาลปรับราคาน้ำมันทุกชนิด ลิตรละ 6 บาท ทำให้ปั๊มน้ำมันมีน้ำมันขายตามปกติ แต่ในบางพื้นที่ยังขายเพียงครึ่งวันก็ต้องปิดปั๊ม เพราะคลังน้ำมันที่ จ.สงขลาและที่ จ.สุราษฎร์ธานียังไม่จ่ายน้ำมันให้ตามโควตาเดิมที่เคยได้รับก่อนเกิดสงครามในตะวันออกกลาง ยกเว้น ปั๊มที่มีเส้น ที่ได้รับน้ำมันตามโค้วต้าเดิม ทำให้เจ้าของปั๊มยังแบกรับการขาดทุน เพราะการลดจำนวนโควต้า แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าจ้างพนังานงานเท่าเดิม ซึ่งเจ้าของปั๊มขอให้นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด รายงานข้อเท็จจริงให้นายกรัฐมนตรีทราบ อย่ารายงานแต่สิ่งที่สวยหรูว่า ประชาชนมีน้ำมันใช้เพียงพอ
นายไชยยงค์ กล่าวว่า ในส่วนของจ็อบเบอร์ แม้จะมีการขึ้นราคาน้ำมันไปแล้วลิตรละ 6 บาท แต่คลังน้ำมันใน จ.สงขลาและสุราษฎร์ธานี ซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่ภาคใต้ยังมีน้ำมันจ่ายให้จ็อบเบอร์ไม่พอกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม บริษัทที่นำน้ำมันเปิดขาย บัญชีค้าส่ง หรือขายให้จ็อบเบอร์ มีเพียงคาลเท็กซ์หรือโรงกลั่นเชฟร่อนเท่านั้น ที่เปิดขายบัญชีค้าส่ง เพื่อนำไปขายให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและขนส่ง ที่ยังเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำมัน และไม่สะดวกในการไปเติมที่ปั๊ม เพราะต้องใช้น้ำมันเป็นจำนวนมาก
“ส่วน ปตท. ซึ่งเป็นโรงกลั่นของคนไทยกลับไม่ขายน้ำมันให้จ็อบเบอร์ โดยฝ่ายขายอ้างว่า มีน้ำมันไม่เพียงพอ จึงไม่ขายบัญชีค้าส่ง สำหรับบัญชีค้าส่งของคาลเท็กซ์ ปิดคาคาขายที่ ลิตรละ 40 บาท ช่วนของเชลล์ ซึ่งเปิดบัญชีขายบ้างไม่ขายบ้าง ราคาลิตรละ 42 บาท แม้จะแพงกว่าราคาหน้าปั๊ม แต่ภาคอุตสาหกรรม โลจิสติกส์ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่เป็นผู้ใช้น้ำมันจำนวนมาก จำต้องซื้อ เพื่อมิให้กิจการสะดุด” นายไชยยงค์ กล่าว
นายไชยยงค์ กล่าวว่า การขาดแคลนน้ำมัน ทั้งดีเซลและเบนซินในภาคใต้ สาเหตุมาจากอะไร ทั้งที่รัฐบาลปล่อยให้โรงกลั่นขึ้นราคาลิตรละ 6 บาทแล้ว ทำไมน้ำมันยังขาดแคลนและทำไมไม่ขายให้จ็อบเบอร์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่ง และอื่นๆ ปตท. ที่เป็นของคนไทย ทำไม่จึงไม่ขายให้จ็อบเบอร์ ประเด็นนี้ต้องถามว่า ปตท. ที่เป็นบริษัทมหาชน มีธรรมมาภิบาลหรือไม่
“รัฐมนตรีพลังงาน รวมทั้งนายกรัฐมนตรี จะแก้ปัญหานี้อย่างไร หรือต้องรอให้ปรับขึ้นราคาอีกรอบ ปัญหาการขาดแคลนน้ำมัน จึงจะหมดไป ประชาชนจะต้องถูกปล้น อีกกี่ครั้ง ปัญหาน้ำมันขาดแคลนของประเทศไทยจึงจะแก้ได้” นายไชยยงค์ กล่าว
นายไชยยงค์ กล่าวว่า นอกจากน้ำมันขาดน้ำมันแพงแล้ว ยังมีประชาชนในหลายพื้นที่แจ้งให้ทราบว่า มีปั๊มน้ำมัน ที่มีแบรนด์ๆ หนึ่ง ให้ผู้ใช้น้ำมันที่มาซื้อใส่ถัง 200 ลิตรต้องทำบัตรสมาชิก โดยต้องจ่ายค่าบัตรสมาชิกคน 500 บาท จึงจะมีสิทธิ์เติมน้ำมันแบบใส่ถังได้ และผู้ที่เป็นสมาชิก ปั๊มจะลดราคาขายให้ลิตรละ 50 สตางค์ เป็นกลยุทธ์การตลาด ที่แสดงว่า ปั๊มดังกล่าวเป็นผู้ค้ารายใหญ่ ที่มีการตุนน้ำมันไว้จำนวนมาก