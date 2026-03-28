ปั๊มบางจาก จ.ตรัง 2 สาขาหยุดขายดีเซลเหตุ “หมดโควตา” รอเริ่มเดือนใหม่ 1 เมษายนนี้

ตรัง - สำรวจน้ำมันดีเซลตามปั๊มต่างๆ ในพื้นที่ จ.ตรัง ยังคงพบภาวะขาดแคลนและมีราคาแพง เหตุบริษัทไม่ส่งตามออเดอร์ที่สั่งซื้อ กระทบหลายธุรกิจ โดยเฉพาะเรือโดยสารที่วิ่งรับส่งผู้โดยสารไปเกาะต่างๆ เพราะต้นทุนสูงขึ้นมาก
วันนี้ (28 มี.ค.) ที่จังหวัดตรังยังคงขาดแคลนน้ำมันหลายชนิด โดยเฉพาะน้ำมันดีเซล และดีเซลพรีเมียม ทุกปั๊มยังขาดแคลนเป็นช่วงๆ เนื่องจากบริษัทยังจำกัดปริมาณน้ำมันที่จัดสรรให้ปั๊ม ไม่เป็นไปตามออเดอร์ที่สั่งซื้อในแต่ละวัน ทำให้น้ำมันไม่พอขาย และไม่เป็นไปตามที่รัฐบาลรับปากว่า จะไม่มีปัญหาน้ำมันขาดแคลนภายในสัปดาห์นี้ ทำให้บางปั๊มมีการขึ้นป้ายประกาศดีเซลหมด แต่บางปั๊มไม่ได้ขึ้นป้ายประกาศ และบางปั๊มยังขึ้นป้ายงดเติมน้ำมันใส่ภาชนะทุกประเภทชั่วคราวต่อไป (แกลลอน)
ขณะที่ปั๊มบางจากอย่างน้อย 2 แห่งในจังหวัดตรัง คือ สาขาแยกนานอน และสาขาห้วยยอด ยังต้องหยุดจำหน่ายน้ำมันดีเซล และน้ำมันดีเซลพรีเมียมชั่วคราว เหตุเพราะหมดโควต้า ต้องรอเริ่มโควตาของเดือนใหม่ ในวันที่ 1 เมษายนนี้
ส่วนปัญหาน้ำมันขาดแคลนและมีราคาแพงต่อเนื่อง โดยเฉพาะน้ำมันดีเซลตามปั๊มใกล้พื้นที่ชายฝั่ง จะมีราคาอยู่ที่ประมาณลิตรละ 42-45 บาท ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเรือโดยสารที่วิ่งรับส่งผู้โดยสารไปเกาะต่างๆ ทั้งที่ท่าเรือตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ ท่าเรือตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน ท่าเรือควนตุ้งกู-เกาะมุก และท่าเรือหาดยาว-เกาะลิบง
นายละเส็น สักหลัด เจ้าของเรือโดยสารสายท่าเรือหาดยาว-เกาะลิบง อำเภอกันตัง บอกว่า ตนเองมีเรือโดยสารมีทั้งหมด 30 ลำ แต่จากปัญหาน้ำมันแพงทำให้สู้ต้นทุนไม่ไหว จึงต้องขอปรับจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นชั่วคราว จากเที่ยวละ 13 คน เป็น 16 คน เพื่อรักษาค่าโดยสารเท่าเดิมคนละ 50 บาท เพราะทุกลำไม่อยากขึ้นค่าโดยสาร จะยิ่งเพิ่มภาระให้แก่ประชาชนในยุคที่ทุกคนกำลังลำบาก
แต่หากราคาน้ำมันปรับตัวลง ก็จะปรับจำนวนคนเหลือเท่าเดิมคือ 13 คน โดยตอนนี้เรือโดยสารยังวิ่งปกติ เพราะหากไม่วิ่ง ก็ไม่มีรายได้เลี้ยงครอบครัว แต่ต้องเพิ่มคนขึ้นดังกล่าว เพื่อความอยู่รอด ขณะที่เรือประมงชายฝั่ง ต้องหยุดออกหาปลากันแล้วจำนวนมาก