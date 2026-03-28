Gen ใหม่ไม่เสี่ยง! สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ. ปั้นเยาวชนแกนนำสู้ภัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ. ร่วมกับ สสส. และภาคีเครือข่าย จัดอบรมพัฒนาเยาวชนแกนนำจากสงขลา–สุราษฎร์ธานี เสริมความรู้การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่เพื่อนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเป็นรูปธรรม
วันนี้ (28 มี.ค.) สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาศักยภาพเยาวชนแกนนำ ภายใต้โครงการส่งเสริมบทบาทเยาวชนในการลดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 28–29 มีนาคม 2569 ที่ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซาเทินแอร์พอร์ต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี นายเอกชัย แก้วรัตนะ นายอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมครั้งนี้ มีเยาวชนแกนนำจากจังหวัดสงขลาและสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมกว่า 60 คน
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีความรู้ด้านการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี เสริมทักษะการสื่อสารและการให้คำปรึกษา ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเยาวชน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเป็นรูปธรรม
โดยได้รับการสนับสนุนจาก สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และความร่วมมือจากหลายภาคส่วน อาทิ องค์กรเพื่อการพัฒนาเยาวชน (ตะลุ่มตุ่มโปะ) มูลนิธิรักษ์ไทย ศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เครือข่ายนักสื่อสารรุ่นใหม่ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ที่ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเยาวชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน
ดร.เพ็ญ สุขมาก ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง การพัฒนา “เยาวชนแกนนำ” ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่ถูกต้อง จะช่วยให้เยาวชนสามารถถ่ายทอดความรู้สู่เพื่อนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นกลไกสำคัญในการลดปัญหาในระยะยาวเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยต่อไป