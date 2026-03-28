ม.อ. จัดงานเชื่อมโยงศักยภาพผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่ม-ยกระดับวิสาหกิจไทยก้าวไกลสู่เวทีโลก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานเชื่อมโยงศักยภาพผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ม.อ. มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ของไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีโลก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) นำโดย รองศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการเชื่อมโยงศักยภาพผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยจัดขึ้นเพื่อให้เกิดการเผยแพร่ผลงานของผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา พร้อมสรุปผลการดำเนินงานโครงการให้กับผู้สนับสนุนและภาคีเครือข่ายทราบอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน ณ ห้อง EILA 6 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569
รองศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาหลักของภาคใต้ เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการปลดล็อกศักยภาพของผู้ประกอบการ งานในวันนี้จึงถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยและภาคธุรกิจ เราต้องการนำความรู้และนวัตกรรมจากหิ้งสู่ห้าง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ของไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีโลก เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม หรือ Innovation Ecosystem ที่เข้มแข็ง โดยดึงเอาผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักวิจัยผู้สร้างสรรค์เทคโนโลยี และภาคเอกชนผู้มองหาโอกาสทางธุรกิจ มาพบปะและทำงานร่วมกัน
ทั้งนี้ ภายในกิจกรรมได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Thailand Crisis & Solution for future” โดย ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, บรรยายนำเสนอ ในหัวข้อ “พลิกโฉมธุรกิจนวัตกรรมด้วย Online Marketing สำหรับ IDEs” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรวิชญ์ อิทธิโสภณพิศาล Tiktoker ช่อง Dr.ICE และอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, บรรยายนำเสนอ ในหัวข้อ “Opportunity for IDEs in China Market” โดย ผู้แทนจาก Chinese Academy of Sciences Innovation Cooperation Center Bangkok (CAS-ICCB) Mr. Richard Wang, Executive Director, การเสวนา ในหัวข้อ “พลิกโฉมธุรกิจด้วยวิสาหกิจฐานรากนวัตกรรม: โอกาสและความท้าทายสู่ตลาดโลก” (Transforming Southern Economy through IDEs: Opportunities and Challenges for Global Scaling), การนำเสนอผลงานของนักวิจัย และผู้ประกอบการ IDEs รวมถึงกิจกรรมสร้างเครือข่าย และการจับคู่ธุรกิจของ IDEs (Business Matching) อีกด้วย