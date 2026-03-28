คนร้ายลอบยิงหญิงชาวตากใบเจ็บสาหัสหน้าฐาน ตชด.แยกโคกสุมุ อ.เมืองนราธิวาส

นราธิวาส - คนร้ายลอบยิงหญิงชาว อ.ตากใบวัย 39 ปีเจ็บสาหัสขณะ นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มากับสามี ใกล้กับฐาน ตชด.โคกสุมุ อ.เมืองนราธิวาส จนท.-กู้ภัยในพื้นที่เร่งนำส่ง รพ.ช่วยชีวิต
วานนี้ (27 มี.ค.) เวลา 19.05 น. ร.ต.ท.ฟัยรุซอาบาดี อนุสามัญสกุล รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองนราธิวาส ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่หมวดเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 932 (มว.ฉก.ตร.932) ว่า เกิดเหตุมีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ จำนวน 1 ราย เหตุเกิดบริเวณหน้าฐานปฏิบัติการ มว.ฉก.ตร.932 (โคกสุมุ) บริเวณสี่แยกโคกสุมุ ตำบลบางปอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ผู้ได้รับบาดเจ็บทราบชื่อภายหลังคือ นางสาวกูซากีย๊ะ กูจินามิง อายุ 39 ปี อาศัยอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืน อาการสาหัส หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ประจำอยู่ภายในฐานได้เร่งให้การช่วยเหลือ พร้อมประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบางปอ นำตัวส่งห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อย่างเร่งด่วนเพื่อยื้อชีวิต
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บได้นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มากับสามี คือ นายมอหะมะ เจ๊ะเด็ง เมื่อเดินทางมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุ ได้ยินเสียงคล้ายอาวุธปืนดังขึ้น และผู้บาดเจ็บรู้สึกว่าถูกยิง โดยไม่ทราบทิศทางของกระสุน จึงรีบขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ที่อยู่ภายในฐานทันที
ด้าน พ.ต.อ.ปรัชญา ไบเตะ ผกก.สภ.เมืองนราธิวาส กล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบที่เกิดเหตุ และให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บพยานหลักฐาน และเร่งสืบสวนติดตามคนร้าย พร้อมรวมถึงหาสาเหตุของการก่อเหตุในครั้งนี้