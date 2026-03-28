ชุมพรสร้างความเชื่อมั่น ตรวจคลังน้ำมัน ย้ำมีเพียงพอ ราคาตามกลไกตลาด

ชุมพร – พลังงานและป้องกันจังหวัดชุมพรลงพื้นที่ตรวจสอบคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ตรวจสอบปริมาณน้ำมันคงเหลือในคลัง พบมีปริมาณเพียงพอ เพื่อสร้างความมั่นใจ ส่วนราคาตามกลไกลตลาด
นางสาวเสาวดี หนูเนี่ยว พลังงานจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายกฤษณพัฒน์ โสมณะ ป้องกันจังหวัดชุมพร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบคลังน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อตรวจสอบปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือในคลัง ปริมาณการจำหน่าย ตลอดจนกำชับให้มีการติดประกาศราคาจำหน่ายน้ำมันอย่างชัดเจนและโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
จากการตรวจสอบและหารือร่วมกับผู้ประกอบการ พบว่า ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงในคลังของจังหวัดยังคงมีเพียงพอ สามารถรองรับความต้องการของสถานีบริการน้ำมันและประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดสรรน้ำมันเป็นไปตามคำสั่งซื้อ และมีระบบขนส่งรองรับอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการแสดงราคาจำหน่ายน้ำมันให้ชัดเจน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ และป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภค
ขณะเดียวกัน การกำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันยังคงเป็นไปตามกลไกตลาดและต้นทุนในแต่ละช่วงเวลา โดยหน่วยงานภาครัฐจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการทุกภาคส่วน เพื่อให้การกระจายน้ำมันเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ทั้งนี้ จังหวัดชุมพรขอให้ประชาชนมั่นใจในระบบบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงของจังหวัด โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงาน ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ