รวมปลุกเมืองหาดใหญ่ ในงาน “Motor Show Hatyai 2026” วันที่ 27-31 มี.ค.นี้

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สมาคมการค้าธุรกิจยานยนต์จังหวัดสงขลา ขนขบวนยานยนต์มาร่วมปลุกเมืองหาดใหญ่ ในงานมอเตอร์โชว์หาดใหญ่ 2026 ระหว่างวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2569 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันนี้ (27 มี.ค.) นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน “มอเตอร์โชว์หาดใหญ่ 2026” ครั้งที่ 15 27 - 31 มีนาคม 2569 ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภายใต้สโลแกน “Switch on the drive - ปลุกเมืองด้วยยนตรกรรม” เพื่อร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่ หลังประสบปัญหามหาอุทกภัยเมื่อปลายปีที่ผ่านมาให้กลับมาดึกคักอีกครั้ง โดยมี นายณรงค์ ตั้งภัสสรเรือง นายกสมาคมการค้าธุรกิจยานยนต์จังหวัดสงขลา หน่วยงานราชการ นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานในครั้งนี้
โดยภายในงานมีรถยนต์จากยี่ห้อต่างๆ เข้าร่วมมากมาย อาทิ Honda, Toyota, Isuzu, MG, BYD, Aion, Volvo และอื่น ๆ ที่มาพร้อมกิจกรรมการประกวด ประกอบด้วย การประกวดร้องเพลงไทยสตริง Motor Show Voice เขาวชนอายุ 13 - 18 ปี, การประกวด Motor Show Kids Talent เขาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี และการประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง Motor Show Golden Voice บุคคลอายุ 18 ปี ขึ้นไป ซึ่งทุกท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่างๆ ของงานมอเตอร์โชว์หาดใหญ่ได้ทาง Facebook : Motor Show Hatyai