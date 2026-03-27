หยามกันชัดๆ! โจรย่องเบาฉกทรัพย์นับแสน เปิดตู้เย็นดื่มน้ำโชว์กล้องก่อนวางขวดคืนที่เดิม

ปัตตานี - โจรแสบบุกงัดบริษัทดังเมืองปัตตานี 2 รอบ กวาดทรัพย์สินรวมกว่า 1 แสนบาท เผยพฤติกรรมสุดใจเย็น เดินสำรวจทั่วบริษัท เปิดตู้เย็นดื่มน้ำอย่างสบายใจก่อนวางขวดคืนที่เดิม ชี้เป็นการกระทำที่หยามกันเกินไป ประกาศให้รางวัลนำจับ 10,000 บาท หวังลากคอมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด
วันนี้ (27 มี.ค.) ร.ต.อ.หญิง มัสการณ์ณา สยามมุกดา รอง สว.สอบสวน สภ.เมืองปัตตานี ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุคนร้ายก่อเหตุลักทรัพย์ภายในบริษัท เอดีพี ฟาตอนี ตั้งอยู่หมู่ 7 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยคนร้ายเป็นชายอายุประมาณ 30–40 ปี สวมเสื้อแขนยาวสีขาว กางเกงขายาว มีผ้าพันศีรษะ ขับรถพ่วงข้างมาจอดก่อนลงมือก่อเหตุ
จากการสอบสวนทราว่า เหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มี.ค. เวลาประมาณ 05.04 น. ซึ่งเป็นช่วงที่ไม่มีพนักงานอยู่ในบริษัท คนร้ายได้ปีนขึ้นไปยังชั้น 2 ก่อนงัดประตูเข้าไปลักทรัพย์ ทรัพย์สินที่ถูกขโมยประกอบด้วย โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง เงินสด 1,600 บาท สายชาร์จโทรศัพท์ยี่ห้อไอโฟน 2 ชิ้น และเครื่องมือช่างดิจิตอล 2 เครื่อง รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 30,000 บาท
นอกจากนี้ พฤติกรรมของคนร้ายยังสร้างความไม่พอใจให้กับเจ้าของบริษัทอย่างมาก เนื่องจากระหว่างก่อเหตุ คนร้ายได้เปิดตู้เย็นหยิบน้ำดื่มขึ้นมาดื่มอย่างสบายใจ ก่อนนำขวดเปล่ากลับไปเก็บไว้ในตู้ แล้วเดินสำรวจภายในบริษัทเพื่อลักทรัพย์ต่อ โดยยังขโมยยาสีฟัน รองเท้าแตะ และแว่นตาไปอีกด้วย
จากการตรวจสอบพบว่า คนร้ายรายเดียวกันนี้ เคยก่อเหตุลักทรัพย์ภายในบริษัทดังกล่าวมาแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2569 เวลาประมาณ 23.00 น. โดยครั้งนั้นได้ทรัพย์สินไปหลายรายการ ประกอบด้วย กล้องถ่ายรูปยี่ห้อ Sony 2 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง เงินสด 1,200 บาท หูฟังไร้สาย 2 ชิ้น เครื่องซีนลมร้อน 2 เครื่อง และขาตั้งกล้อง 1 ตัว รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 70,000 บาทรวมทั้ง 2 ครั้ง บริษัทได้รับความเสียหายรวมกว่า 100,000 บาท
และยังมีรายงานเพิ่มเติมว่า คนร้ายรายนี้ได้ก่อเหตุลักทรัพย์สายไฟและทรัพย์สินอื่นบริเวณใกล้เคียงอีกหลายรายการ ซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินความเสียหาย
ล่าสุด เจ้าของบริษัทได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองปัตตานี โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน และทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้ว พร้อมจัดกำลังติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านและผู้ประกอบการในพื้นที่ยังคงกังวล เนื่องจากแม้ภาพจากกล้องวงจรปิดจะสามารถบันทึกใบหน้าคนร้ายได้อย่างชัดเจน แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถจับกุมตัวได้ เกรงว่าจะกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกครั้ง
นายอามีรูดีน สามะอาลี อายุ 25 ปี หัวหน้าพนักงาน เปิดเผยว่า คนร้ายได้เข้ามาก่อเหตุในบริษัท 2 รอบ โดยรอบแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2569 คนร้ายได้ขับรถจักรยานพ่วงข้างมาจอดใกล้บริษัท จากนั้นได้ปีนขึ้นมาชั้น2 ก่อนเข้ามาทำการลักทรัพย์ มูลค่าความเสียหานเกือบ 70,000 กว่าบาท แต่ครั้งนั้นทางบริษัทก็จะไม่เอาเรื่องและจะปล่อยผ่าน แต่ปรากฏว่าคนร้ายรายเดิมก็กลับมาลักทรัพย์อีกครั้ง วันที่ 25 มี.ค. 2569 พฤติกรรมเหมือนเดิมเข้ามาปีนขึ้นชั้น 2 ซึ่งรอบนี้เราได้มีการล็อกประตูหนาแน่น แต่คนร้ายก็สามารถตัดแม่กุญแจออกได้ และเข้ามาลักทรัพย์ เสียหายไป 30,000 กว่าบาท
“ทั้ง 2 ครั้งคนร้ายได้ขโมย มือถือ, กล้องถ่ายรูป, เงิน, และ อุปกรณ์ต่างๆในบริษัท มูลค่าความเสียหายทั้งหมด 100,000 บาท อันนี้เฉพาะบริษัท แต่ยังมีอาคารต่างๆที่อยู่รอบๆคนร้ายยังมีการลักทรัพย์เป็นจำนวนมากด้วย ก็ยังไม่ทราบความเสียหายว่ากี่บาท”
นายอามีรูดีน เปิดเผยอีกว่า สำหรับมาตรการป้องกัน ทางบริษัทได้มีการจัดเวรพนักงานนอนเฝ้าในบริษัท ร่วมถึงได้มีการจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยเพิ่มอย่างเข้มงวด ตนก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ อีกทั้งคนในพื้นที่ก็บอกมาว่าอยู่มา 13-14 ปี ก็ยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลย
อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยติดตามคนร้ายให้เร็ว เพราะเบาะแส ภาพจากกล้องวงจรปิดก็เห็นใบหน้าอย่างชัดเจน ก็สมควรที่จะต้องจับได้แล้ว ตนเข้าใจเจ้าหน้าที่ แต่ต้องรีบๆ ไม่อย่างนั้นคนร้ายก็จะกลับเข้ามาก่อเหตุซ้ำอีก ทำให้ชาวบ้านยิ่งเดือดร้อน ทั้งนี้ก็อยากฝากไปยังประชาชนจังหวัดปัตตานีช่วงเป็นหูเป็นตา เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสเข้ามาได้ เพราะเรามีรางวัลนำจับ 10,000 บาท
นายอามีรูดีน กล่าวว่า พฤติกรรมที่ทำให้เจ็บใจที่สุดคือ ระหว่างคนร้ายเข้ามาลักทรัพยืภานในบริษัทแล้ว เขายังมาเปิดตู้เย็นหยิบน้ำขึ้นมาดื่มโชว์อย่างสบายใจ จากนั้นก็นำขวบใส่ไว้ในตู้เย็นต่อ ซึ่งทำแบบนี้หยามกันชัดๆ ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจับให้ได้