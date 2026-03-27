เศร้า! พบโลมา ลายแถบ เกยตื้นตายปริศนา

พังงา - เศร้า “โลมาลายแถบ” เกยตื้น ตายปริศนา ที่ชายหาดบางสัก จ.พังงา เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเล ลงตรวจสอบ เร่งหาสาเหตุด่วน
วันนี้ ( 27 มีนาคม 2569) เจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ว่า พบโลมาเกยตื้นบริเวณชายหาดบางสัก
หลังรับแจ้ง เจ้าหน้าที่เร่งประสานศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร จังหวัดภูเก็ต และลงพื้นที่ตรวจสอบทันที พบเป็น “โลมาลายแถบ” จำนวน 1 ตัว สภาพเสียชีวิต ความยาวประมาณ 2.13 เมตร มีบาดแผลเล็กน้อยบริเวณแก้มซ้าย
เบื้องต้นได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายซากขึ้นฝั่ง และส่งมอบให้ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร เพื่อผ่าชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดต่อไป
สำหรับโลมาลายแถบเป็นสัตว์ทะเลหายากที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล การพบการเกยตื้นอาจสะท้อนถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางทะเล เครื่องมือประมง หรือการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ซึ่งจำเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิด
ขอความร่วมมือประชาชน : หากพบสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นหรือได้รับบาดเจ็บ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีที่ สายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเล 1362 คือช่องทางรับแจ้งเหตุร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง ป่าชายเลน สัตว์ทะเลหายากเกยตื้น รวมถึงภัยพิบัติทางทะเล โดยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ดำเนินการโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ในการช่วยเหลือและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของไทย