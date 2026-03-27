รวบคาโกดัง! ตำรวจนราฯ ทลายเครือข่ายส่งยาข้ามภาคยึดยาบ้า 1 แสนเม็ด

นราธิวาส – ตำรวจนราธิวาสบุกทลายเครือข่ายส่งยาข้ามภาค กลางโกดังขนส่งพัสดุเอกชนในพื้นที่ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ยึดยาบ้ารวม 1 แสนเม็ด พบส่งตรงจากเชียงราย
วันนี้ (27 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ประยงค์ โครตสาขา ผบก.ภ.จว.นราธิวาส พร้อมทีมรองผู้บังคับการ และชุดสืบสวน นำโดย พ.ต.อ.นิยม สุวรรณคง ผกก.สส.ภ.จว.นราธิวาส เปิดปฏิบัติการสายฟ้าแลบ บุกตรวจยึดยาบ้าล็อตใหญ่รวม 100,000 เม็ด กลางโกดังขนส่งพัสดุเอกชนในพื้นที่ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
สำหรับปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการขยายผลอย่างต่อเนื่องจากการจับกุมเมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2568 ซึ่งเจ้าหน้าที่เคยตรวจยึดยาบ้า 52,000 เม็ด ณ สาขาดุซงญอ อ.จะแนะ มาก่อนหน้านี้ ทำให้ชุดขยายผลยาเสพติดฯ ภ.จว.นราธิวาส เฝ้าติดตามพฤติการณ์การลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านระบบโลจิสติกส์อย่างใกล้ชิด
กระทั่งวันที่ 26 มี.ค. 2569 ชุดขยายผลฯ ร่วมกับชุดสืบสวน สภ.ศรีสาคร เข้าทำการตรวจสอบโกดังพัสดุ Flash Express สาขา อ.ศรีสาคร พบของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) บรรจุในลังกระดาษพัสดุสีน้ำตาล จำนวน 2 รายการ พบยาบ้ารวมทั้งสิ้น 100,000 เม็ด น้ำหนักรวมประมาณ 9,000 กรัม
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.ศรีสาคร เพื่อเร่งสืบหาตัวผู้ส่งต้นทางจากจังหวัดเชียงราย และผู้รับปลายทางในพื้นที่ เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ถือเป็นการตัดวงจรยาเสพติดรายใหญ่ที่พยายามใช้ช่องทางการขนส่งพัสดุอำพรางสายตาเจ้าหน้าที่