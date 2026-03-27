ราคาทองผันผวน! ปชช.ตรังเลือกนำทองมาขายหรือจำนำเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสด

ตรัง - ผลจากสงครามในตะวันออกกลาง ทำราคาทองคำผันผวนขึ้นลงอย่างหนัก ประชาชนชาวตรังต่างนำทองคำมาขายหรือนำมาจำนำ เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดกันมากขึ้น
วันนี้ (27 มี.ค.) จากกรณีราคาทองคำผันผวนหนักเป็นประวัติการณ์ โดยมีทั้งราคาพุ่งพรวดและลดฮวบลงอย่างมาก อันเป็นผลมาจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนั้น นายบุญชู ศัยศักดิ์พงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง และเจ้าของร้านทองตุ้นเฮงหลี ร้านขายทองรายใหญ่ในเขตเทศบาลนครตรัง กล่าวว่า ช่วงนี้ทองคำได้เกิดสถานการณ์ผันผวนของราคาที่ขึ้นลงอย่างรวดเร็วมาก บางครั้งปรับขึ้นลงถึง 2,000-3,000 บาท ในวันเดียว ซึ่งทำให้ลูกค้าที่จะเข้ามาซื้อทองคำเกิดความชั่งใจหลายรอบว่า ตอนนี้ราคาลงลงสุดหรือยัง หรือตอนนี้ราคาขึ้นสุดพอที่จะขายได้หรือยัง
จากสถานการณ์ที่ราคาทองคำขึ้นลงลดฮวบลงอย่างมากนี้ ส่งผลให้ในปัจจุบันลูกค้ามาซื้อทองคำลดลง แต่มาขายทองคำกันมากขึ้น หรือนำทองมาจำนำเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดกันเป็นจำนวนมาก ส่วนลูกค้าที่จะมาซื้อทองต้องคิดหนัก ไม่ห่วงเฉพาะเรื่องราคาทองทำที่สูงขึ้นเท่านั้น แต่ยังห่วงเรื่องราคาน้ำมันด้วย เพราะจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจข้างหน้าอีกเยอะ โดยเฉพาะเงินเฟ้อและข้าวของที่จะแพงขึ้น ทำให้บรรยากาศของร้านทองในช่วงนี้มีคนเข้ามาน้อยมาก ส่วนใหญ่จะเซฟโดยเลือกเก็บเงินไว้ในแบบเงินสดมากกว่า
“คนที่จะซื้อทองในขณะนี้ มีเพียงนักเก็งกำไร หรือคนที่ซื้อสะสมไว้เพื่อรอโอกาสผลตอบแทนในเวลาที่คาดไม่ถึง และปัจจุบันก็เป็นเรื่องที่แปลกมาก เพราะตามปกติหากดอลลาร์ขึ้น ทองคำก็จะลง แต่จากสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางในขณะนี้ แทนที่ราคาทองคำจะขึ้น กลับพลิกขั้วราคาลดลงฮวบ ดังนั้น อาจจะเป็นไปได้ว่ากลุ่มที่ค้าทองออนไลน์คงตกใจเลยเทขายกันหมดเป็นจำนวนมาก จึงมีผลให้ราคาทองคำลดลงไปด้วย ส่วนกลุ่มที่ซื้อทองจากสถาบันค้าทองคำ เมื่อซื้อมาในราคาที่แพงแล้วก็คงไม่เทขายในขณะที่ราคาถูก” นายบุญชู ศัยศักดิ์พงษ์ กล่าว