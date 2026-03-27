เกษตรกรชาวสวนทุเรียนเบตงปรับตัวใช้เครื่องสูบน้ำโซลาร์เซลล์ ฝ่าวิกฤตน้ำมันขาดแคลน

ยะลา - เกษตรกรชาวสวนทุเรียนใน อ.เบตง จ.ยะลา โบกมือลาน้ำมันปรับตัวใช้เครื่องสูบน้ำโซลาร์เซลล์ ฝ่าวิกฤตน้ำมันขาดแคลน เผยช่วยประหยัดค่าไฟและค่าน้ำมันได้แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ และมีอายุการใช้งานนาน 20-25 ปี
วันนี้ (27 มี.ค.) สถานการณ์พลังงานจากการสู้รบในตะวันออกกลาง ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง รวมถึงในภาคการเกษตรที่จำเป็นจะต้องใช้น้ำมัน ทั้งกับเครื่องสูบน้ำ ระบบไฟฟ้าในสวน และเครื่องจักรกลต่างๆ โดยในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุเรียนเริ่มออกดอก ติดผล ซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับน้ำอย่างเพียงพอ ประกอบกับช่วงนี้เป็นฤดูแล้ง ฝนทิ้งช่วง ชาวสวนจึงต้องใช้น้ำจากลำธาร หรือบ่อเก็บน้ำของแต่ละสวน ที่ติดตั้งระบบเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อรดต้นทุเรียนที่ปลูกไว้บนภูเขาสูง ทำให้ได้รับผลกระทบโดยตรง เมื่อขาดน้ำมันเชื้อเพลิงมาใช้กับเครื่องสูบน้ำ ส่งผลให้ต้นทุเรียนของเกษตรกรบางรายได้รับน้ำไม่เพียงพอจนยืนต้นตาย และการได้รับน้ำไม่เพียงพอจะส่งผลต่อผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพอีกด้วย
แต่ที่สวนทุเรียนของ เฮียเต๋อ หรือ นายวิสุทธิ์ โชตน์ธนานันต์ ได้หันมาใช้เครื่องสูบน้ำโซลาร์เซลล์ เป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนในภาวะที่น้ำมันขาดแคลน โดย เฮียเต๋อ เล่าว่า เมื่อก่อนที่สวนทุเรียนของตนใช้เครื่องสูบน้ำแรงดันสูง ต้องสูบน้ำจากน้ำลำธารด้านล่างของสวนทุเรียนขึ้นมา ต้องเอาแกลลอน 30 ลิตร ออกตลาดไปซื้อน้ำมันที่ปั๊มอาทิตย์ละครั้ง ประมาณ 200 ลิตร เพื่อมาเติมเครื่องสูบน้ำ แต่พอใช้นานไปเครื่องมีปัญหาบ่อยครั้ง เสียงดังรบกวน ดูดน้ำไม่ขึ้น ใช้งานหนักจนมอเตอร์ร้อนจัด รวมถึงการเสื่อมสภาพของอะไหล่ กว่าจะเรียกช่างมาซ่อมเครื่องสูบน้ำที่สวนแต่ละครั้งใช้เวลา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ที่สำคัญสิ้นเปลืองค่าไฟอีกต่างหาก
จนกระทั้งมีตัวแทนฝ่ายขาย บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มานำเสนอระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำโซลาร์เซลล์ เลยตัดสินใจนำมาติดตั้งที่สวนทุเรียนของตน ในระยะแรกได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำโซลาร์เซลล์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ จำนวน 4 เครื่อง ลงบ่อพักน้ำสวนทุเรียน จำนวน 2 บ่อ ในราคา 550,000 บาท ซึ่งหลังใช้ได้ไม่นาน ประหยัดค่าไฟและค่าน้ำมันได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ช่วยลดต้นทุนในระยะยาวได้ดี ติดตั้งง่ายในพื้นที่ห่างไกล เหมาะกับสวนหรือพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง แก้ปัญหาไฟดับบ่อย หรือแรงดันไฟฟ้าไม่เสถียร เป็นพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การบำรุงรักษาน้อยไม่ต้องเสียค่าน้ำมัน และมีอายุการใช้งานนานถึง 20-25 ปี สามารถสูบน้ำดูแลสวนทุเรียนในพื้นที่ 200 ไร่ของตนได้ตลอดทั้งฤดูกาล ในอนาคตจะสร้างบ่อพักน้ำสวนทุเรียน เพิ่มอีก 3 บ่อ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำโซลาร์เซลล์เพิ่มอีกด้วย
ด้าน นางสาวอาภรณ์ รัตนพิบูลย์ เกษตรอำเภอเบตง กล่าวว่า วิกฤตพลังงานในครั้งนี้ มีผลกระทบต่อเกษตรกรในพื้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะชาวสวนทุเรียนที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเพื่อมาสูบน้ำ รดน้ำ ดูแลสวนทุเรียนในหน้าแล้ง จึงอยากแนะนำให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียน หาพลังงานทางเลือกอื่นนำมาใช้กับสวนทุเรียน เช่น ระบบโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตร คือการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นไฟฟ้า เพื่อลดต้นทุนค่าน้ำมัน ค่าไฟฟ้า มีการสูบน้ำรดน้ำอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เป็นทางเลือกที่เห็นผลได้จริง