น้ำมันแพงกระทบหนัก! ตลาดเมืองปัตตานีซบเซาลงเล็กน้อยราคาสินค้าเริ่มขยับขึ้น

ปัตตานี - บรรยากาศการจับจ่ายของประชาชนภายในตลาดเทศวิวัฒน์ อ.เมือง จ.ปัตตานี ค่อนข้างซบเซาลงเล็กน้อยหลังราคาน้ำมันขยับขึ้นทำให้สินค้าอื่นๆ เริ่มปรับราคาตาม โดยเฉพาะเนื้อหมูปรับขึ้น 10 บาทต่อ กก. และไข่ไก่เพิ่มขึ้นแผงละ 3-5 บาท
วันนี้ (27 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศภายในตลาดเทศวิวัฒน์ อ.เมือง จ.ปัตตานี พบว่าบรรยากาศการจับจ่ายของประชาชนค่อนข้างซบเซาลงเล็กน้อย โดยประชาชนส่วนหนึ่งลดปริมาณการซื้อสินค้า เนื่องจากกังวลต่อภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่บางครัวเรือนยังคงมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่ซื้อเก็บไว้ตั้งแต่ช่วงราคาปกติ จึงเลือกปรับพฤติกรรมการใช้จ่าย เน้นความประหยัดและใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นในช่วงนี้
อย่างไรก็ตาม พบว่าราคาผักในตลาดยังไม่มีการปรับราคา เนื่องจากผักส่วนใหญ่เป็นผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่ที่นำมาจำหน่ายให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแห่งนี้ ทำให้ราคายังคงอยู่ในระดับที่ประชาชนสามารถซื้อได้
ในส่วนของมะนาว พ่อค้าแม่ค้าหลายรายระบุว่า ยังไม่กล้านำมะนาวจากจังหวัดราชบุรีเข้ามาจำหน่าย เนื่องจากมีราคาสูง ขายส่งที่ 120 บาท เกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อยอดขาย จึงหันมาใช้มะนาวที่ชาวบ้านในพื้นที่ปลูกนำมาขาย ขณะที่ราคาเนื้อหมูพบว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามต้นทุน โดยเนื้อหมูทุกประเภทปรับขึ้นกิโลกรัมละ 10 บาท
นอกจากนี้ ราคาไข่ไก่ก็มีการปรับขึ้นเช่นเดียวกัน โดยไข่ไก่เบอร์ 1 ปรับขึ้นแผงละ 5 บาท เป็นแผงละ 125 บาท และไข่ไก่เบอร์ 2 ปรับขึ้นแผงละ 3 บาท เป็นแผงละ 118 บาท
ทั้งนี้ ผู้ค้าหลายรายคาดการณ์ว่า หากราคาน้ำมันยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้ราคาสินค้าอื่นๆ ทยอยปรับขึ้นเพิ่มเติมในระยะต่อไป ซึ่งจะยิ่งเพิ่มภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในวงกว้างต่อไป