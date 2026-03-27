แบกรับต้นทุนสูงไว้เอง! เรือข้ามฟากบ้านน้ำเค็ม-เกาะคอเขา ยังไม่ขึ้นราคาแม้น้ำมันแพง หวั่นกระทบผู้โดยสาร

พังงา - ผู้ประกอบการเรือข้ามฟาก บ้านน้ำเค็ม เกาะคอเขา ยอมแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น หลังน้ำมันพุ่งลิตรเกือบ 40 บาท แต่ยังใจ ถึงไม่ปรับขึ้นค่าโดยสารกับประชาชนและนักท่องเที่ยว หวั่นกระทบผู้โดยสารในระยะยาวหากภาครัฐไร้มาตรการเยียวยา
วันนี้ ( 27 มี.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มผู้ประกอบการเรือข้ามฟาก บริเวณท่าเรือบ้านน้ำเค็ม เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรหลักระหว่างบ้านน้ำเค็มกับเกาะคอเขา ที่มีบ้านเรือนประชาชน และโรงแรม รีสอร์ท โบราณสถานเมืองเก่า ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าผู้ประกอบการเรือข้ามฟากทั้งเรือหางยาว และเรือเฟอร์รี่บรรทุกรถยนต์ กำลังประสบปัญหาภาวะต้นทุนน้ำมันดิบที่สูงขึ้น ราคาน้ำมันดีเซล 39.41 บาท ประกอบกับการต้องไปรอซื้อน้ำมันเป็นช่วงเวลา เนื่องจากน้ำมันเป็นปัจจัยหลักในการเดินเรือ
อย่างไรก็ตาม แม้ค่าใช้จ่ายในแต่ละเที่ยวจะเพิ่มขึ้น แต่ทางกลุ่มผู้ประกอบการยังคงตัดสินใจ ตรึงราคาค่าบริการไว้เท่าเดิม สำหรับค่าเรือหางยาวคิดค่าบริการคนละ 20 บาท รถจักรยานยนต์คันละ 30 บาท ส่วนเรือเฟอร์รี่บรรทุกรถยนต์ คันละ 200 บาท เพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำเติมภาระค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่เดินทางลงไปท่องเที่ยวที่เกาะ ต้องยอมแบกรับส่วนต่างของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไว้เอง เพราะเข้าใจว่าทุกคนก็ลำบาก หากปรับขึ้นราคาตอนนี้ อาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว และคนทำงาน นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องเดินทางข้ามฟากทุกวัน
สำหรับเกาะคอเขา ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอตะกั่วป่า ซึ่งการตัดสินใจตรึงราคาในครั้งนี้ ถือเป็นการช่วยประคองบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาให้ยังคงเดินหน้าต่อไปได้ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
ทั้งนี้ กลุ่มผู้ประกอบการมีความกังวลว่า หากราคาน้ำมันยังคงปรับตัวสูงขึ้นไปมากกว่านี้ อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในระยะยาว จึงอยากฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลหรือมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาในส่วนของต้นทุนพลังงานสำหรับเรือโดยสารสาธารณะ เพื่อให้สามารถบริการประชาชนต่อไปได้อย่างยั่งยืน