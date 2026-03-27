ตำรวจกองปราบบุกจับผู้ต้องหา 2 หมายจับทั้งพยายามฆ่า-ยักยอกทรัพย์

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - กองปราบจับผู้ต้องหาคดีอุกฉกรรจ์เคยผ่านคดียิงมาแล้ว 2 ศพ ออกจากคุกมาก่ออีกคดียิงพี่เขยสาหัส และยังก่อเหตุหลอกแม่หม้ายให้รักแล้วลักรถจักรยานยนต์หลังอยู่ด้วยกันแค่ 2 วัน
วันนี้ (27 มี.ค.) ที่ จ.สงขลา พ.ต.อ.อนุสรณ์ ทองไสย รรท.ผกก.6 บก.ป. และ พ.ต.ท.ธนาคาร อุชณรัศมี สว.กก.6 บก.ป. พร้อมกำลังตำรวจกองปราบกองกำกับการ 6 เข้าจับกุม นายโกมล ชูมณี อายุ 50 ปี ผู้ต้องหาที่ก่อคดีอุกฉกรรจ์ มีหมายจับติดตัว 2 หมาย คือ 1.หมายจับของศาลจังหวัดสงขลา ที่ จ.570/2568 ลงวันที่ 25 กันยายน 2568 ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น และมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว โดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์
และ 2.หมายจับของศาลแขวงตรัง ที่ 19/2569 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2569 ฐานความผิดยักยอก ศาลจังหวัดตรังคดียักยอก หลอกให้รักแล้วลักรถจักรยานยนต์ โดยตำรวจกองปราบตามไปจับกุมได้ที่บริเวณหน้าไซต์งานก่อสร้างไม่มีเลขที่ พื้นที่หมู่ 3 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ขณะทำงานอยู่และคุมตัวส่ง สภ.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา พื้นที่เกิดเหตุดำเนินคดี
สำหรับนายโกมล มีประวัติร้ายเคยก่อเหตุฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นมาแล้วคดี โดยย้อนหลังกลับไปเมื่อหลายปีก่อนเคยก่อเหตุยิงคู่อริตาย ติดคุก 10 ปี พอออกมาก็มามีเรื่องและไปยิงคนตายอีก 1 ราย แต่ว่าคดีนี้เคลียร์ได้จ่ายไปประมาณ 2 ล้านบาท
ล่าสุดเมื่อช่วงเดือนกันยายน 2568 ได้ก่อเหตุยิงพี่เขยได้รับบาดเจ็บ หลังจากที่เข้าไปห้ามพี่เขยที่ทะเลาะตบตีกับพี่สาวและขู่ยิงพี่ชายด้วย เพราะมีปัญหากันเรื่องรถยนต์
นายโกมล ให้การว่า คดีนี้ตอนนั้นนั่งอยู่ในงานแต่ง พี่สาวโทรฯ มาบอกว่าถูกพี่เขยตบตีทำร้ายร่างกายต้องหนีออกจากบ้านไปอยู่วัด พอขับรถยนต์ไปถึงก็พบพี่สาวกับพี่เขยมีปากเสียงกันอยู่ จึงขอให้พี่เขยหยุดเพราะว่าเมาอยู่ด้วย แต่พี่เขยใช้มีดสปาต้าเดินเข้ามาฟัน ตนจึงยิงสวนไป 1 นัดเข้าที่หัวไหล่ และขับรถหลบหนีไป และหลบหนีเรื่อยมาตระเวนไปทำงานอยู่หลายจังหวัดในภาคใต้
ส่วนคดียักยอกทรัพย์ นายโกมล ให้การว่า เมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคม ตอนที่หลบหนีไปอยู่ที่ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ได้รู้จักกับแม่หม้ายคนหนึ่งและอยู่ด้วยกันได้ 2 วัน ตนได้ขโมยรถจักรยานยนต์และนำไปจอดทิ้งไว้ที่ปั๊มน้ำมัน จึงถูกแม่หม้ายแจ้งความจับอีก 1 คดี และหลบหนีกลับมาทำงานอยู่แถวบ้านที่ จ.สงขลา และทั้งสองคดี นายโกมล ก็ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา