ช็อกซ้ำซ้อน เฟอร์รี่ อั้นไม่อยู่ ปรับค่าโดยสารพรวดเดียว 30 บาท รถยนต์ ขึ้นสูงถึง 90 บาท

สุราษฎร์ธานี - เรือโดยสารเฟอร์รี่ ข้ามเกาะ อั้นไม่ไหว ปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารเป็นรอบที่ 2 ของเดือนนี้ หลังจากที่ราคาน้ำมันปรับขึ้นลิตรละ 6 บาท เส้นทางดอนสัก-เกาะสมุย รถยนต์ จาก 580 เป็น 670 บาท ผู้โดยสาร จาก 180 เป็น 210 บาท
วันที่ 27 มีนาคม 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางบริษัทซีทรานต์เฟอร์รี่ ที่ให้บริการรับส่งผู้โดยสารจากแผ่นดินใหญ่ จาก ท่าเทียบเรือ ในอำเภอดอนสัก ข้ามมายัง อำเภอเกาะสมุย และ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจ้งผู้ที่มาใช้บริการให้ทราบว่าทางบริษัท มีการปรับอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการปรับอัตราค่าโดยสารเป็นรอบที่ 2 ในรอบเดือนนี้ ตามราคาน้ำมันดีเซลที่มีการปรับราคาสูงขึ้นลิตรละ 6 บาท
โดยการปรับราคาอัตราค่าโดยสารในครั้งนี้ เพิ่มขึ้นจากรอบก่อนหน้านี้จากอัตราผู้โดยสารคนละ 180 บาท เป็นคนละ 210 บาท ซึ่งปรับเพิ่มขึ้น 30 บาท ขณะที่อัตรารถยนต์ 4 ล้อ จากก่อนหน้านี้ 580 บาท เป็น 670 บาท ปรับขึ้น 90 บาท เป็นต้น ซึ่งทางบริษัทได้มีการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถทุกประเภท โดยการปรับอัตราค่าโดยสารใหม่นี้ เป็นอัตราค่าโดยสารหว่างเส้นทาง อำเภอดอนสัก มายัง อำเภอเกาะสมุย ทั้งไปและกลับ ส่วนอัตราค่าโดยสารใหม่ระหว่าง อำเภอดอนสัก ไปยัง อำเภอเกาะพะงัน ซึ่งมีระยะทางที่ไกลกว่า อำเภอเกาะสมุย ก็มีการปรับอัตราค่าโดยสารสูงตามระยะทาง
โดยอัตราค่าโดยสารใหม่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป ซึ่งการปรับอัตราค่าโดยสารเรือเฟอร์รี่ที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อผู้มาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสาร หรือผู้ที่ยานพาหนะลงเรือโดยสาร ต้องจ่ายค่าเดินทางที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอย่างเหลี่ยงเลี่ยงไม่ได้
ทางด้าน นายเกรียงไกร เจ้าของรถกระบะบรรทุกสิ้นค้า ที่เดินทางมาจากตลาดใน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่นำสิ้นค่ามาส่งให้กับลูกค้าที่ อำเภอเกาะสมุย ทุกวันแบบเช้าไปเย็นกลับ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า จากการปรับขึ้นของราคาน้ำมันดีเซลถึงลิตรละ 6 บาท บวกกับค่าเรือโดยสารเฟอร์รี่ ที่มีการปรับขึ้นจากเดิน 580 บาท เป็น 670 บาท ทำให้ตนเองประกอบอาชีพรถบริการขนส่งสินค้า ต้องแบกรับภาระต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้น
ตนเองก็อาจจะต้องมีการปรับขึ้นราคาขนส่งกับลูกค่าเพิ่มตามอัตราต้นทุนในการเดินทาง ซึ่งก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อลูกค้าที่ว่าจ้างรถขนส่งสิ้นค้าที่จะได้รับผลกระทบไปด้วย ตนเองมองว่าการปรับขึ้นราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่เป็นจำนวนมาก อีกอย่างน้ำมันเองก็ไม่เพียงพอ ก็ต้องขับรถตระเวนหาเติมน้ำมันตามปั้มต่างๆ ซึ่งในส่วนนี้ก็อยากให้ผู้ที่เกี่ยวได้รับรู้ถึงผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพ ที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น
ด้านผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า สำหรับราคาน้ำมันระหว่างแผ่นดิใหญ่ในบนฝั่ง กับ เกาะสมุย มีส่วนต่างกันประมาณ 2 บาท ต่อลิตรเนื่องจากมีการบวกค่าขนส่ง