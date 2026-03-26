ตลาดเทศบาลนครตรังเงียบเหงาหลังราคาน้ำมันขึ้นพรวดเดียว 6 บาท

ตรัง - สำรวจตลาดสดเทศบาลนครตรังหลังน้ำมันราคาขึ้นพรวดเดียว 6 บาท พบหลายร้านค่อนข้างเงียบเหงา และมียอดขายตกลงไปเยอะ เพราะผู้คนไม่ค่อยออกมาซื้อของ ส่วนราคาสินค้าส่วนใหญ่ปรับขึ้นหมดแล้ว
วันนี้ (26 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศภายในตลาดสดเทศบาลนครตรัง หลังจากได้มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันครั้งเดียวถึงลิตรละ 6 บาท พบว่าร้านค้าภายในตลาดสดหลายร้านค่อนข้างจะเงียบเหงา
นางสาวธีรวรรณ กิ้มห้อง แม่ค้าขายเครื่องปรุงรส กล่าวว่า วันนี้สินค้าเครื่องปรุงรสส่วนใหญ่ยังคงราคาเดิม แต่น้ำมันปาล์ม ได้มีการปรับราคาสูงขึ้นเยอะแล้ว ถุงละ 4-5 บาท ส่วนน้ำตาลทราย มีการปรับขึ้นราคากระสอบละกว่า 20 บาท หรือ 1 บาทต่อกิโลกรัม โดยเฉพาะถุงพลาสติก มีราคาปรับขึ้นราคาแพ็คละ 8 บาท หรือจากแพ็คละ 30 บาท เป็น 38 บาท ทั้งๆ ที่เป็นของจำเป็นที่พ่อค้าแม่ค้าทุกร้านต้องใช้ ซึ่งจากสถานการณ์เช่นนี้ทำให้ยอดขายตกลงไปเยอะ ส่วนหนึ่งมาจากราคาน้ำมันแพง ทำให้ผู้คนไม่ค่อยออกมาซื้อของ
ส่วน นายเชษฐ์ ชูประสิทธิ์ พ่อค้าขายเนื้อหมู กล่าวว่า เศรษฐกิจแบบนี้ทำยอดขายตก เพราะหลายคนชะลอการเดินทางมายังจังหวัดตรัง เนื่องจากภาวะน้ำมันขาดแคลนและแพง นอกจากนั้น หมูเป็น ก็ปรับราคาขึ้นมา 3 สัปดาห์ รวมกิโลกรัมละ 12 บาทแล้ว ซึ่งสาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอากาศร้อนทำให้หมูโตช้า ทำให้ล่าสุดราคา เนื้อหมูสด ต้องปรับขึ้นตามรวมเป็นกิโลกรัมละ 10 บาทแล้ว ได้แก่ หมูสามชั้น ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ 180 บาท หมูเนื้อแดง อยู่ที่กิโลกรัมละ 150 บาท และเนื้อหมูสันนอก อยู่ที่กิโลกรัมละ 160 บาท