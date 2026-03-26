ตรวจสอบมาเฟีย—กลุ่มทุนใหญ่รุกป่า "เสียบญวน-ท่าสาร" ทำถนนขึ้นยอดเขา หวังยึดเป็นสมบัติส่วนตัว

ชุมพร - กอ.รมน.ชุมพร ติดตามมาเฟียรุกป่า "เสียบญวน-ท่าสาร" พบกลุ่มทุนใหญ่ใช้เครื่องจักรหนักขุดถนนขึ้นยอดเขา 1,200 เมตร หวังยึดครอง เป็นสมบัติส่วนตัว
เวลามื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ ( 26 มี.ค.69 ) พ.อ.นิพนธ์ อินใหม่ รอง ผบ.มทบ.44/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.พ.(ท.), ร.อ.ธีระวิทย์ ภิญโญ รอง หน.ฝ่ายประสานการปฏิบัติฯ, นายปรีชา ใสสุชล หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชพ.5(อุยาน) กรมป่าไม้ นายภูวดล ใจเอื้อ หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าคลองหินโล เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก พร้อม , ร.ต.ท.ภูษณ กันหาสินธุ์ รอง สารวัตรสอบสวน สภ.เมืองชุมพร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่่ 7 ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร และกำลังไทยอาสาป้องกันชาติ ร่วมลงพื้นที่ติดตามการบุกรุกป่าไม้ จำนวน 2 แปลงซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกัน แปลงที่ 1 เลขคดีที่ 5/2569 เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 60 ตร.วา
จากการตรวจสอบลักษณะการบุกรุกเป็นร่องรอยปรับพื้นที่เป็นแนวถนน มีร่องรอยการใช้เครื่องจักรใหญ่ (รถแม็คโค) ขุดถนนขนาดกว้าง 3-3.8 เมตร ระยะทางยาว 739.59 เมตร อยู่ในพื้นที่ป่าเสียบญวนและป่าท่าสาร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะนาสัก แปลงที่ 2 เนื้อที่ 2 งาน 9 ตร.วา ลักษณะการบุกรุกเป็นร่องรอยปรับพื้นที่เป็นแนวถนน มีร่องรอยการใช้เครื่องจักรใหญ่(รถแม็คโค)ขุดเป็นถนนขนาดกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 500 เมตร อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าเสียบญวณและป่าท่าสาร หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชพ 5(อุยาน) กรมป่าไม้
โดยก่อนหน้านี้ กอ.รมน.จังหวัดชุมพร ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ มีการใช้เครื่องจักรใหญ่ตัดถนนเป็นทางกลางพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ บ้านท่ามะปริง ม.7 ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร จึงได้สนธิกำลังร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เกิดเหตุ ตรวจพบร่องรอยการตัดถนนในป่าจริงขนาดความกว้างประมาณ 4 เมตร ระยะทางขึ้นไปบนยอดเขาประมาณ 1,200 เมตร ขณะลงพื้นที่ตรวจสอบไม่พบผู้กระทำความผิดและเครื่องจักร เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดพื้นที่ติดป้ายแปลงคดี ซึ่งพื้นที่บุกรุกนั้นเป็นแปลงต่อเนื่อง บางส่วนด้านล่างภูเขาเป็นพื้นที่อยู่ในเขต ส.ป.ก.
การเดินทางไปครั้งนี้ พ.อ.นิพนธ์ อินใหม่ ต้องการเดินทางไปดู สภาพพื้นที่ที่เสียหาย การสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด พร้อมย้ำว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พนักงานสืบสวน สอบสวน เร่งแกะรอยหาตัว "นายทุน" ผู้อยู่เบื้องหลังมาลงโทษตามกฎหมายขั้นสูงสุด ทุกข้อหา โดย กอ.รมน.จะเกาะติดคดีนี้อย่างใกล้ชิด ทั้งใครคือเจ้าของรถแม็คโคร ใครอยู่เบื้องหลังการสั่งลุยทำถนนรุกป่าสงวนครั้งนี้ เพื่อดำเนินคดีอย่างเต็มที่ และขอให้ประชาชนที่ทราบเบาะแส โทรแจ้ง กอ.รมน.ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1374 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อจะได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการอย่างเข้มงวดต่อไป