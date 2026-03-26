ชาวบ้านฝากถึงรัฐบาล “รวยไม่ไหวแล้ว” ส่วนใครรวยรู้กันอยู่

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สุราษฎร์ธานี -พังงา อ่วม ชาวบ้านยังแห่เติมน้ำมันหลังขึ้นลิตรละ 6 บาททุกชนิด หวั่นราคาขยับขึ้นอีก ผู้ประกอบการระบุบางปั้มต้องจำกัดการเติม หวั่นกระทบหนักภาคเกษตร ประชาชนบอกถึงรัฐบาล “รวยไม่ไหวแล้ว”
วันนี้ (26 มี.ค.69) หลังจาก กบน.ประกาศขึ้นราคาน้ำมันขึ้น 6 บาททุกชนิด ทั้งกลุ่มดีเซลและเบนซินเมื่อกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่ามา(วันที่ 25 มี.ค.69) มีผลตั้งแต่เวลา 05.00น. วันนี้ (26 มี.ค. 2569) เป็นต้นมาตลอดทั้งวันตามปั้มน้ำมันต่างๆมีรถยนต์ทุกชนิดยังคงแห่เข้าคิวเติมน้ำมันกันเป็นจำนวนมาก นางมนิตา สุตันติราษฎร์ ผู้ประกอบการปั้มน้ำมันรายใหญ่ในตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ได้เปิดเผยว่า หลังจากมีการประกาศขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด ทางคลังน้ำมันที่สุราษฎร์ยังจ่ายน้ำมันให้ทางปั้มเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยหรือยังกำจัดโควต้าจ่าย ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่นำรถมารอเติม ดังนั้นปั้มบางปั้มจำเป็นต้องเติมให้รถคันละ 1 พันบาท หากปริมาณรถยนต์ลดลง ก็จะเติมให้ คันละ 1,500 -2,000 บาท และคาดว่าในช่วงบ่ายของวันนี้น้ำมันจะหมด ประชาชนจะต้องรอน้ำมันใหม่ในวันถัดไป
ด้านประชาชนบอกว่าน้ำมันเป็นสิ่งจำเป็นในการประกอบอาชีพจำเป็นต้องนำรถมาเติมไว้ให้เต็มถังถึงแม้จะมีอยู่ครึ่งถังแล้วก็ตาม ในขณะที่บางคนบอกว่าน้ำมันหมดถังขึ้นมาเท่าไรก็ต้องยอม ผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีคำพูดฝากถึงรัฐบาลบ้าง ก็ได้รับคำตอบว่า รวยไม่ไหวแล้ว ถามว่าใครรวย ตอบว่ารัฐบาล ส่วนประชาชนจนหมดตัว
ขณะที่จังหวัดพังงา สื่อข่าวรายงานบรรยากาศเช้านี้ (26 มีนาคม 2569) หลังคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและดีเซลแบบก้าวกระโดดถึง 6 บาทต่อลิตร เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา ส่งผลให้สถานีบริการน้ำมันหลายแห่งในจังหวัดพังงาคึกคักไปด้วยรถกระบะและรถจักรยานยนต์ของประชาชนที่มาเข้าแถวรอคิวเติมน้ำมันยาวเหยียดตั้งแต่ช่วงเช้ามืดในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
จากการลงพื้นที่สำรวจบางปั๊มจำกัดการเติมอนุญาตให้เติมได้เพียงคันละ 500 บาท เพื่อป้องกันน้ำมันหมดคลังก่อนกำหนด และบางปั๊มให้เติมเต็มถัง สำหรับผู้ที่มาเข้าคิวรอเป็นเวลานาน ส่วนกลุ่มลูกค้าประจำยังคงได้รับอนุญาตให้นำแกลลอนมาเติมเพื่อสำรองไว้ใช้ในการเกษตรและการขนส่ง ซึ่งการปรับราคาครั้งนี้ไม่ได้กระทบเพียงผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป แต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพังงา ที่ต้องใช้น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องจักรกลทางการเกษตรและรถขนส่งผลิตผล ซึ่งต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเปรียบเสมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันขึ้นทีเดียว 6 บาท มันแรงเกินไป ตั้งตัวไม่ทันจริงๆ อยากให้รัฐบาลช่วยลงมาดูหน่อย ไม่ใช่แค่ประกาศขึ้นแล้วจบไป แต่คนทำงาน คนทำสวนเขาอยู่กันลำบากมาก
ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ต่างฝากความหวังและเรียกร้องไปยัง หน่วยงานรัฐบาล ให้เร่งพิจารณามาตรการเยียวยาหรือกลไกควบคุมราคาน้ำมันให้มีเสถียรภาพมากกว่านี้ เพื่อลดภาระค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นตามราคาน้ำมัน และป้องกันไม่ให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้นตามไปจนประชาชนแบกรับไม่ไหว