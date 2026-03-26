ครั้งแรก TOP100 ของโลก! Hospitality & Leisure Management ม.อ. อันดับ 1 ร่วมในไทย จัดอันดับโดย QS World University Rankings by Subject 2026

สาขาวิชา Hospitality & Leisure Management มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ติดอันดับ 1 ร่วมในไทย อันดับ 51-100 ของโลก ติดอันดับ TOP100 ของโลกครั้งแรก และมีอีก 4 สาขาวิชาที่ติดอยู่ในการจัดอันดับ โดย QS World University Rankings by Subject 2026
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ติดอันดับสาขาวิชาเฉพาะที่โดดเด่นระดับโลกใน 5 สาขา โดยในปี 2026 มีสาขาวิชาหลัก 1 สาขา คือ Life Sciences & Medicine อยู่ในอันดับ 451-500 และสาขาวิชาเฉพาะที่โดดเด่น 5 สาขา โดยมีสาขา Hospitality & Leisure Management อยู่ในอันดับดีที่สุดคือ 51-100 ของโลก อันดับ 1 ร่วมในไทย และอีก 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย Agriculture & Forestry, Medicine, Chemistry และ Biological Sciences จากการจัดอันดับโดย QS World University Rankings by Subject 2026 ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569
ผลการจัดอันดับ QS World University Rankings by Subject 2026 ประกอบด้วย
สาขาวิชาหลัก 1 สาขา ได้แก่ Life Sciences & Medicine อันดับ 451-500 ของโลก (ปี 2025 อันดับ 501-550)
สาขาวิชาเฉพาะที่โดดเด่น 5 สาขา ได้แก่
Hospitality & Leisure Management อันดับ 51-100 ของโลก และอันดับ 1 ร่วมในไทย
Agriculture & Forestry อันดับ 201-250 และอันดับ 5 ในไทย
Medicine อันดับ 501-550 และอันดับ 5 ร่วมในไทย
Chemistry อันดับ 601-700 และอันดับ 6 ร่วมในไทย
Biological Sciences อันดับ 651-700 และอันดับ 5 ในไทย
ทั้งนี้ การจัดอันดับจะพิจารณาจาก 5 ตัวชี้วัด ได้แก่
1. ชื่อเสียงทางวิชาการ (Academic Reputation)
2. ชื่อเสียงจากผู้จ้างงาน (Employer Reputation)
3. จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนผลงานวิจัย (Citations per Paper)
4. ดัชนีการประเมินคุณภาพผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (H-index)
5. เครือข่ายความร่วมมือวิจัยนานาชาติ (International Research Network (IRN))
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS ตามสาขาวิชาจะใช้ชุดตัวชี้วัดที่มีค่าน้ำหนักแตกต่างกันไป และไม่ได้ใช้ตัวชี้วัดทุกตัวในทุกสาขาวิชา โดยขึ้นอยู่กับความเกี่ยวข้องของข้อมูลที่มีอยู่ในแต่ละสาขาวิชา