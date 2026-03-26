ทะเลคือ “ชีวิต อู่ข้าวอู่น้ำ” จังหวัดชุมพร ร่วมกับกรมเชื้อเพลิงฯ “วางซั้งกอ สร้างความสุข สู่สมดุลที่ยั่งยืน”

ชุมพร - ทะเลคือ “ชีวิต อู่ข้าวอู่น้ำ” แต่ความอุดมสมบูรณ์จะคงอยู่ไม่ได้ หากเราไม่ร่วมกันดูแลรักษา จังหวัดชุมพร ร่วมกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “วางซั้งกอ สร้างความสุข สู่สมดุลที่ยั่งยืน”
วันนี้ ( 26 มีนาคม 2569) จังหวัดชุมพร โดยคณะทำงานไตรภาคีจังหวัดชุมพร ผู้นำชุมชน และผู้นำกลุ่มประมง บูรณาการร่วมกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมเพื่อสังคมจังหวัดชุมพร “วางซั้งกอ สร้างความสุข สู่สมดุลที่ยั่งยืน” โดยมี ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด นายอำเภอหลังสวน ประมงอำเภอหลังสวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดชุมพร ประชาชนในพื้นที่ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบางหยี ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บ้านท้องครก หมู่ที่ 13 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ทะเลชุมพรคือ “ชีวิต” และ “อู่ข้าวอู่น้ำ” ของพวกเรามาหลายชั่วอายุคน แต่ความอุดมสมบูรณ์จะคงอยู่ไม่ได้ หากเราไม่ร่วมกันดูแลรักษา กิจกรรมในวันนี้จึงไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นความร่วมมือของพวกเราทุกคนในการปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง โดยการร่วมกันจัดทำ “ซั้งกอ” ของชาวตำบลบางน้ำจืดและตำบลบางมะพร้าว ถือเป็นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้าง “บ้านให้ปลา” และ “แหล่งทำกินให้ชุมชน” เมื่อทะเลมีที่หลบภัยและแหล่งวางไข่ สัตว์น้ำก็จะเพิ่มจำนวนมากขึ้น และผลประโยชน์จะกลับมาเป็นรายได้ อาหาร และอาชีพที่มั่นคงให้กับพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน
ด้าน นางวรรณฑกา ธิติภาทร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศ ยึดถือแนวทางว่า “การเติบโตทางพลังงานต้องเคียงคู่ไปกับความเข้มแข็งของชุมชน” จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน
โดยได้มีการจัดตั้งคณะทำงานไตรภาคี ซึ่งประกอบด้วยกรมเชื้อเพลิง ธรรมชาติ ผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียม และตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ สำหรับคณะทำงานไตรภาคีจังหวัดชุมพร มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี มีการประชุมหารือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่อง อาทิ การวางซั้งกอ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และการส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้าชุมชน โดยทุกโครงการดำเนินการตามความต้องการของชุมชน และใช้การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงการจ้างแรงงานในท้องถิ่นทั้งหมด ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่
สำหรับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดชุมพรในปีนี้ เกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายจังหวัดชุมพร และเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ตำบลบางมะพร้าวและตำบลบางน้ำจืด ที่ร่วมกันนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็น “ซั้งกอจากทางมะพร้าว” จำนวนทั้งสิ้น 430 ต้น โดยแบ่งเป็นตำบลบางมะพร้าว จำนวน 144 ต้น และตำบลบางน้ำจืด จำนวน 286 ต้น เพื่อนำไปจัดวางบริเวณรอบพื้นที่เกาะพิทักษ์ ซึ่งซั้งกอเหล่านี้ไม่เพียงเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล และสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่พี่น้องชาวประมงพื้นบ้านได้อย่างเป็นรูปธรรม