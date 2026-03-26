นำประติมากรรม “หนุมานนิมิตกาย” ลงทะเลจัดวางที่อ่าวสยาม เกาะราชา สร้างแหล่งดำน้ำ-อนุบาลปะการัง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สโมสรโรตารี่ ภาค 3330 ส่งมอบประติมากรรม “หนุมานนิมิตกาย” โครงการ “มหัศจรรย์ประติมากรรมใต้ทะเล” (The Magical of Save Underwater World) ให้กับจังหวัดภูเก็ต ก่อนนำไปจัดวางยังอ่าวสยาม เกาะราชา เพื่อสร้างแหล่งดำน้ำและเป็นแหล่งอนุบาลปะการัง
วันนี้ ( 26 มี.ค.69) ที่บริเวณท่าเรือนํ้าลึกจังหวัดภูเก็ต สโรสรโรตารี่ภาค 3330 จำนวน 16 แห่ง ได้จัดพิธีส่งมอบโครงการ “มหัศจรรย์ประติมากรรมใต้ทะเล” (The Magical of Save Underwater World) ให้กับจังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นทางการ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานรับมอบประติมากรรม ร่วมกับหน่วยงานและบุคคลสําคัญจากหลายภาคส่วนที่มาร่วมมือผลักดันโครงการนี้ นำโดย นางสาวเตือนใจ พันธ์ธร ผู้อํานวยการศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้นำจากโรตารีสากล ผวภ. ฐกฤต บุตรรุ่งโรจน์ ผู้ว่าการภาค 3330, อผภ. จักรชัย วิสุทธากุล ผู้ว่าการภาคพึ่งผ่านพ้น, ผวน. ภูวไนย วรรณมะกอก ผู้ว่าการภาคนอมินี ผู้แทนผู้ว่าการภาค ฮง จง-กอน จากภาค 3600 ประเทศเกาหลีใต้ และ อดีตนายก ศาสวัส หลิมพานิชย์ ประธานโครงการฯ รวมถึงพล.ร.ต สถาพร วาจรัตน์ เสธ. ทรภ.3 ,นางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมศิลป์ภูเก็จ ตลอดจนผู้นําองค์กร และนักธุรกิจที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง
โครงการ “มหัศจรรย์ประติมากรรมใต้ทะเล” (The Magical of Save Underwater World) เกิดจากความร่วมมือระหว่างสโมสรโรตารีภาค 3330 กับ สโมสรโรตารี ฮง จง-กอน จากภาค 3600 ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทะเลไทย ด้วยการนำโครงการประติมากรรม “หนุมานนิมิตกาย” ไปวางที่บริเวณอ่าวสยาม เกาะราชา จ.ภูเก็ต เพื่อให้เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ แหล่งปะการัง และเป็นแหล่งดำน้ำแห่งใหม่ของเกาะราชา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจุดรวมเดียวกันที่ต้องการเห็นทะเลไทยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง
โครงการนี้ นับเป็นการผสมผสานระหว่าง ศิลปะ วัฒนธรรม ออกแบบโครงสร้างให้เหมาะสมกับการเกาะตัวของปะการัง และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลหลากหลายชนิด โดยมีเป้าหมายคือการเพิ่มพื้นที่แนวปะการังธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษาสมดุลทางชีวภาพใต้ท้องทะเลให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ และยั่งยืน เสมือนเป็น “บ้านใหม่ของปะการัง”
โครงการประติมากรรม “หนุมานนิมิตกาย” ซึ่งถือเป็นประติมากรรมไทยที่หยิบยกเอาเรื่องราวและตัวละคร จากวรรณคดีคลาสสิกอย่าง "รามเกียรติ์" ทั้งหนุมาน, พระราม, ทศกัณฐ์ และสุพรรณมัจฉา มาจัดวางไว้ใต้ผืนนํ้า โดยนําไปติดตั้ง ณ บริเวณอ่าวสยาม เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต
โดยความน่าสนใจไม่ได้อยู่เพียงแค่ความสวยงามทางศิลปะ แต่โครงสร้างและวัสดุของประติมากรรมชุดนี้ ถูกคิดค้นและออกแบบมา เพื่อให้เหมาะสมกับการเกาะตัวของแนวปะการังธรรมชาติ ผลงานศิลปะชิ้นนี้จึงค่อยๆ เปลี่ยนผ่านตัวเองไปสู่การเป็นที่อยู่อาศัยอันปลอดภัยของสัตว์ทะเลหลากหลายชนิด เป็นการสร้างสมดุลทางชีวภาพใต้ท้องทะเลให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ และยั่งยืนในระยะยาว
โปรเจกต์ที่ประสานความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และองค์กรโรตารี ที่ผสานความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ โดยได้รับการสนับสนุนทุนร่วมกว่า 5 ล้านบาท จากการจับมือกันของสโมสรโรตารี จํานวน 16 แห่งในภาค 3330 ประเทศไทย และ ประเทศเกาหลีใต้ อันประกอบไปด้วย สโมสรโรตารีปู่เจ้าสมิงพราย, สโมสรโรตารีภูเก็ต, สโมสรโรตารีป่าตองบีช, สโมสรโรตารีจังซีลอน, สโมสรโรตารีภูเก็ตเซ้าท์, สโมสรโรตารีชิโนภูเก็ต, สโมสรโรตารีพรหมเทพ ภูเก็ต, สโมสรโรตารี เหมืองแร่ภูเก็ต, สโมสรโรตารีราไวย์บีช, สโมสรโรตารีภูเก็ตแม็กซ์, สโมสรโรตารีพังงา, สโมสรโรตารี เพชรตาปี, สโมสรโรตารีศรีตาปี, สโมสรโรตารีนครหาดใหญ่, สโมสรโรตารีหาดใหญ่ และสโมสรโรตารีสงขลา พร้อมทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารีนันยางจู แพ็คฮับ ซึ่งเป็น 1 สโมสรในภาค 3600 จากประเทศเกาหลีใต้
โดยจะมีการเคลื่อนย้ายประติมากรรมดังกล่าว ลงใต้น้ำเพื่อจัดเรียงตามรูปแบบและจุดที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2569