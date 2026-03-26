อุทยานแห่งชาติศรีพังงา ยกระดับมาตรการป้องกันป่า บุกรวบ 2 ผู้ต้องหารุกป้า ยึดพื้นที่คืน

พังงา - อุทยานแห่งชาติศรีพังงา ยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายป่าไม้ บุก รวบ 2 ผู้ต้องหาบุกรุกป่า ยึดพื้นที่คืนกว่า 1 ไร่
นายสุรศักดิ์ อนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) เปิดเผย ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีพังงา ในการยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายป่าไม้ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นย้ำการเฝ้าระวังและรักษาผืนป่าอย่างเข้มข้น
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569 เวลาประมาณ 18.20 น. คณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีพังงา ขณะออกตรวจปราบปรามการกระทำความผิดในพื้นที่รับผิดชอบ ได้ตรวจพบการบุกรุกแผ้วถางและปลูกพืชอาสินในเขตพื้นที่ป่า บริเวณท้องที่หมู่ที่ 7 บ้านโค้งศรราม ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา (พิกัด 47P 0438667E 0990229N)
จากการเข้าตรวจสอบ เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้จำนวน 2 ราย พร้อมตรวจยึดของกลางในที่เกิดเหตุ รวม 4 รายการ ได้แก่ ต้นทุเรียน ที่ปลูกไว้ในพื้นที่บุกรุก จำนวน 34 ต้น ถังบรรจุน้ำ ขนาดความจุ 1,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง แบะอุปกรณ์การเกษตร (มีดพร้า 1 เล่ม และจอบ 1 ด้าม) จากการตรวจสอบรายละเอียด พบพื้นที่ป่าได้รับความเสียหายรวมทั้งสิ้น 1 ไร่ 86 ตารางวา
นายสุรศักดิ์ฯ ระบุเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมหลักฐานและจัดทำบันทึกตรวจยึดจับกุม นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรคุระบุรี จังหวัดพังงา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป สำหรับการจับกุมในครั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้ความสำคัญกับการหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์ โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 จะเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกขยายพื้นที่ป่าไม้เพิ่มเติม และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาในการรักษาทรัพยากรของชาติสืบไป